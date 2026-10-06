OMS reporta riesgo muy bajo por posible peste neumónica en Rusia

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que un posible caso de peste neumónica en Rusia presenta un riesgo "muy bajo" fuera del país, mientras los investigadores indagan qué causó la muerte por neumonía de una empleada de laboratorio allí la semana pasada.

Acciones de la autoridad

El organismo de salud de la ONU indicó el martes que ha estado en contacto con las autoridades rusas tras los reportes de la muerte, la semana pasada, de una mujer que trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, en Irkutsk, en el sureste siberiano.

El caso y la investigación, encabezados por funcionarios rusos, han reavivado recuerdos de la pandemia de COVID-19 y las acusaciones de que el coronavirus pudo haber surgido en un laboratorio chino. La OMS no ha dado una respuesta definitiva sobre cómo comenzó la pandemia.

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Esto es lo que hay que saber sobre el caso y cómo se están movilizando los expertos tras la muerte de la mujer:

La peste neumónica es una forma de la enfermedad que afecta los pulmones

El periodo de incubación de la peste neumónica —es decir, la que afecta los pulmones y es la forma más virulenta de la enfermedad— puede ser de apenas 24 horas, según la OMS. Es una forma menos común pero grave que puede propagarse entre personas a través de partículas respiratorias.

Si no se trata, la enfermedad puede ser mortal, pero las tasas de recuperación son altas si se detecta y se trata a tiempo —dentro de las 24 horas posteriores al inicio de los síntomas—, señala la OMS.

Los síntomas incluyen dificultad para respirar y tos, a menudo con expectoración de sangre.

La forma más común de la peste —la peste bubónica— es causada por la picadura de una pulga infectada y puede evolucionar a llagas abiertas llenas de pus.

La neumonía es una forma de infección respiratoria aguda principalmente causada por virus o bacterias, y por lo general se propaga por contacto con personas infectadas o por gotículas en el aire. La OMS afirma que la neumonía es la princioal causa infecciosa individual de muerte en niños en todo el mundo.

¿Qué declararon las autoridades rusas?

A través de un sistema internacional de alerta sanitaria, funcionarios de salud rusos informaron el martes que se había llevado a cabo toda una gama de medidas preventivas, entre ellas el rastreo de contactos de la mujer fallecida, el monitoreo médico y pruebas de laboratorio.

"Los resultados de las pruebas no mostraron presencia de patógenos de enfermedades infecciosas peligrosas en ninguno de los contactos", señaló la nota de las autoridades rusas, que la OMS transmitió a The Associated Press.

"Con base en los datos disponibles, los resultados de las pruebas de laboratorio y el estado de salud, el monitoreo médico del 100% de los contactos ya ha concluido", indicó. "La situación epidemiológica es estable y permanece bajo vigilancia".

La mujer murió en un hospital de Shelekhov, una localidad a las afueras de la ciudad de Irkutsk, y su alcalde manifestó que el hospital fue puesto en cuarentena. Los principales funcionarios del organismo nacional ruso de vigilancia de salud pública viajaron a la región el viernes.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aconsejó al público el lunes seguir los comunicados oficiales del organismo de vigilancia, Rospotrebnadzor, en lugar de "rumores o especulaciones".

La OMS ha movilizado a sus propios expertos para analizar el caso

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, declaró en una sesión informativa de la ONU el martes que el instituto donde trabajaba la mujer "estudia patógenos peligrosos", incluida la peste, en una parte de Siberia donde la enfermedad "se presenta de forma natural en animales salvajes".

Explicó que las autoridades rusas aún no han pedido que expertos de la OMS se desplieguen en Rusia, donde las autoridades "están investigando si la peste neumónica causó su muerte".

En los últimos días, la OMS ha incorporado expertos técnicos a su sede en Ginebra y a la oficina regional europea en Copenhague en relación con la investigación, incluidos especialistas en patógenos de alta amenaza.

"La evaluación inicial de riesgos de la OMS, a partir de la información disponible, estima... que el riesgo es de moderado a bajo para Irkutsk; bajo para la Federación de Rusia en su conjunto; y muy bajo para la región europea de la OMS", afirmó Lindmeier.

Trump y Rubio comentaron sobre el caso

El presidente estadounidense Donald Trump, dijo el lunes que estaba observando la situación con preocupación y que Estados Unidos estaría dispuesto a ayudar, aunque indicó que no había hablado con el presidente ruso Vladímir Putin sobre el caso.

Consultado sobre los comentarios de Trump, el portavoz del Kremlin, Peskov, dijo el martes que "siempre es muy bueno cuando se ofrece ayuda mutua". No dio más detalles y remitió el tema a Rospotrebnadzor.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a las autoridades rusas a compartir más información.

"Tal vez no haya nada. Tal vez sea más grande de lo que pensábamos. No lo sabemos", declaró en una conferencia de prensa en Islandia. "Lo estamos observando muy de cerca y creo que todo el mundo lo está observando muy de cerca".

"Alentamos a Rusia a ser más transparente y a compartir más información con el mundo", expresó Rubio, y añadió que hasta ahora esta ha sido "bastante limitada, pero ojalá eso cambie en las próximas horas y días".

Ian Jones, profesor de virología en la Universidad de Reading, señaló que "la peste tiene una enorme historia y todavía está presente en muchas partes del mundo, incluida Rusia", aunque debido a las condiciones de vida modernas y los antibióticos, su potencial era limitado.

El doctor Glenn Wortmann, del MedStar Washington Hospital Center, explicó que las bacterias que causan la peste no "viajan muy lejos" y que una persona "realmente tendría que estar cara a cara" con alguien infectado para contraer peste neumónica.

"La posibilidad de que esto se propague ampliamente en Rusia y luego se extienda aquí a Estados Unidos no va a ocurrir, no con este tipo de bacteria, porque no se transmite con facilidad y tenemos antibióticos para impedir que se propague", añadió.