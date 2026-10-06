Dos aeropuertos saudíes sufren daños tras ataques hutíes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Arabia Saudí informó que tres personas resultaron heridas en los ataques más recientes contra sus aeropuertos desde que se reavivaron los combates con los rebeldes hutíes de Yemen.

Mientras tanto, funcionarios palestinos señalaron que ataques aéreos israelíes en Ciudad de Gaza mataron a dos personas y condenaron las demoliciones más recientes de viviendas en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel.

Casi tres años después del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, el conflicto en Oriente Medio ha persistido casi sin interrupción, extendiéndose por toda la región, incluso a Irán, Líbano, Siria y Yemen.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el lunes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Arabia Saudí confirma ataques a aeropuertos por hutíes

Arabia Saudí reconoció el martes que dos de sus aeropuertos fueron atacados y tres personas sufrieron heridas leves, horas después de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaran que dispararon misiles y drones contra el reino.

Los ataques fueron los más recientes en el conflicto entre ambas partes.

La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí indicó en un comunicado que los aeropuertos en las ciudades de Najran y Jizan fueron alcanzados el lunes, lo que dañó ambas instalaciones.

El comunicado no precisó quién fue el responsable, pero se produjo después de que los hutíes anunciaran ataques el lunes contra instalaciones petroleras saudíes, aeropuertos y bases militares.

El general de brigada hutí Yahya Saree afirmó en un comunicado el martes que los rebeldes habían disparado hacia un tercer aeropuerto el martes como parte de su estrategia para disuadir el tráfico aéreo hacia Arabia Saudí.

The Associated Press no pudo confirmar si los hutíes habían alcanzado el Aeropuerto Internacional de Abha, en el suroeste del reino.

Las autoridades saudíes no comentaron de inmediato sobre el ataque reivindicado.

Arabia Saudí y sus aliados en el gobierno yemení reconocido internacionalmente han lanzado una campaña militar para recuperar territorio controlado por los hutíes cerca del extremo sur del mar Rojo, con el fin de evitar interrupciones en el petróleo que se exporta fuera de la región.

Detalles confirmados sobre ataques israelíes y demoliciones en Jerusalén

Dos ataques aéreos israelíes mataron a dos personas e hirieron gravemente al menos a una en Ciudad de Gaza, informaron funcionarios de salud del Hospital Shifa de la ciudad.

El ejército israelí indicó que atacó a milicianos en ambos bombardeos, incluido uno cerca del parque municipal, una zona densamente poblada de la ciudad.

Fue el ataque mortal más reciente desde que entró en vigor un alto el fuego hace casi un año.

Desde entonces han muerto más de 1.460 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyas cifras suelen considerarse fiables por las Naciones Unidas y expertos independientes.

Israel guardaba duelo esta semana mientras el país conmemora tres años desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El país inició las conmemoraciones el lunes —el aniversario del ataque según el calendario judío— y tiene previsto realizar más actos en el aniversario según el calendario internacional el miércoles.

Durante el ataque, milicianos mataron a unas 1.200 personas y tomaron a 251 como rehenes, lo que desencadenó una guerra que después se extendió por la región.

El ataque dejó un trauma duradero en Israel, incluso en comunidades cercanas a la frontera con Gaza.

Los israelíes allí aún lidian con una sensación de seguridad perdida.

A algunos les cuesta ver a los palestinos como algo distinto de una amenaza, incluso después de casi tres años de combates que han destruido la mayor parte de Gaza y han matado a 74.000 palestinos, según funcionarios de salud del territorio.

Las autoridades israelíes derribaron un edificio de cinco plantas en Jerusalén oriental el martes, dentro de una serie de demoliciones de viviendas que han afectado a barrios de mayoría palestina en la ciudad.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, asistió a la demolición y afirmó que las autoridades israelíes han demolido más de 10.000 estructuras construidas sin permisos durante el último año y medio.

Los palestinos dicen que el proceso para obtener permisos de construcción es casi imposible para ellos en Jerusalén Este.

Israel se anexionó la zona en la Guerra de los Seis Días de 1967.

Hoy es hogar de casi 400.000 palestinos.

Fayez Saeed Khalafawi, propietario de un apartamento en el edificio demolido, contó que su familia recibió el aviso de demolición el lunes.

Había solicitado un aplazamiento para presentar una apelación.

Señaló que había solicitado cuatro permisos y que decenas de residentes podrían quedar desplazados como resultado.

"Esto se ha vuelto político... un proceso de desplazamiento. Demuelen nuestra casa para que levantemos una tienda de campaña. ¿Adónde se supone que vamos?", expresó.