Regreso exitoso de Carlos Alcaraz: campeón en Japón

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TOKIO (AP) — Carlos Alcaraz necesitó dos torneos después de una baja por lesión de cuatro meses y medio para levantar otro trofeo.

El tercero del ranking venció el martes 7-6 (4), 6-4 a Jiri Lehecka y revalidó su título del Abierto de Japón.

"Ha pasado un tiempo y, obviamente, es aún más especial", dijo Alcaraz.

El astro español reapareció en el circuito a finales de agosto tras una lesión en la muñeca derecha y alcanzó los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde perdió ante Ben Shelton en un partido que terminó a las 3:33 de la mañana. Desde su regreso, ha estado usando una manga de compresión en el brazo derecho.

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Alcaraz habló de lo que se le pasó por la cabeza al perderse otras dos citas de Grand Slam: Roland Garros y Wimbledon.

"Te vienen a la mente muchos pensamientos negativos. Si vas a volver sano, si vas a volver igual que antes. Si podré golpear la pelota con normalidad sin ningún dolor", señaló Alcaraz.

"Pero intento apartar esos pensamientos todo el tiempo. Mi equipo y yo sabíamos que, si volvía, iba a estar sano al 100%. Si siento algo, no va a ser nada en absoluto. Así que tengo que ir a fondo en cada golpe, en cada pelota. ... Y funcionó", agregó.

Fue el tercer título del año para Alcaraz y el primero desde que se consagró en Doha, Qatar, en febrero. Al inicio del año conquistó su séptimo título de Grand Slam en el Abierto de Australia.

Fue el 27mo título de la carrera de Alcaraz.

Lehecka, 19no del ranking, accedió a la final con una racha de seis victorias consecutivas. Ganó sus dos partidos de individuales cuando lideró a la Chequia para superar a Estados Unidos y clasificarse al Final 8 de la Copa Davis, y luego también se llevó sus primeros cuatro partidos en Tokio.

A Alcaraz le quebraron el saque en el juego inicial de la final, pero devolvió el quiebre para ponerse 3-3. En el desempate, Alcaraz quedó abajo 4-2 y luego ganó cinco puntos seguidos.

Estuvo en su mejor nivel en el desempate: rescató un golpe difícil a la altura de los pies tras un roce con la cinta de la red de Lehecka, conectó una enorme devolución de derecha y luego un drop-shot ganador de derecha. Lehecka falló dos reveses para cerrar el set.

Alcaraz volvió a quebrar a Lehecka a mitad del segundo set y lo cerró con su servicio en cero en su primera oportunidad.

En las rondas anteriores, Alcaraz tuvo dificultades por momentos con su regularidad. En su semifinal ante Jaume Munar, Alcaraz cedió el primer set durante una racha de 16 puntos consecutivos perdidos.

"No encontré mi mejor tenis, mi mejor nivel, pero sí encontré buenas soluciones y creo que eso es lo que importa al final: jugar los puntos más importantes lo mejor que puedas, y creo que lo hice esta semana", señaló Alcaraz. "Diría que hoy fue el mejor partido de la semana".

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