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Explota bomba en Damasco; hay dos muertos

El estallido fue causado por un artefacto explosivo colocado en miniván que operaba como taxi

Por AP

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Explota bomba en Damasco; hay dos muertos
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      Jaramana, Siria.- Una explosión en un suburbio de la capital siria, Damasco, mató al menos a dos personas e hirió a varias más, según medios estatales sirios y un periodista de The Associated Press en el lugar.

      La televisión estatal siria citó a un funcionario de seguridad no identificado, quien indicó que la explosión en Jaramana fue causada por un artefacto explosivo colocado en una miniván que operaba como taxi. El Ministerio de Salud de Siria informó que dos personas murieron y 13 resultaron heridas. Un periodista de AP en el lugar del ataque vio cómo sacaban un cuerpo de entre los escombros.

      Residentes y rescatistas se apresuraron al lugar. Testigos relataron a AP que había pasajeros dentro del vehículo que explotó y que la detonación sacudió la concurrida calle comercial. Ningún grupo se ha atribuido el atentado.

      Jaramana, donde vive una gran población de la minoría religiosa drusa, ha enfrentado tensiones entre algunos miembros de la comunidad y sirios musulmanes suníes que apoyan al actual gobierno islamista del país.

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      Las tensiones se intensificaron en abril de 2025, cuando al menos 10 personas murieron en enfrentamientos sectarios entre hombres armados drusos y combatientes progubernamentales.

      El aparente atentado con bomba, el tercero en poco más de un mes, es el más reciente de varios desafíos que el presidente interino Ahmad al-Sharaa ha enfrentado desde que llegó al poder en diciembre de 2024, tras encabezar una insurgencia que derrocó a la dinastía Assad.

      A inicios de julio, dos explosiones hirieron al menos a 18 personas durante la histórica visita a Siria del presidente francés Emmanuel Macron. Se colocaron artefactos explosivos en un contenedor de basura y en un automóvil estacionado.

      Al-Sharaa ha impulsado para afirmar el control total sobre Siria, atraer a las minorías escépticas de su gobierno y conseguir el respaldo de los gobiernos occidentales, preocupados por su pasado al frente del grupo Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente vinculado a Al Qaeda. Su gobierno ha prometido reformas políticas y económicas tras décadas de gobierno autocrático bajo la familia Assad.

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