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Queman taxi con cuerpo, en Maravillas

El auto de alquiler fue encontrado en un despoblado con los restos calcinado

Por Redacción

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Queman taxi con cuerpo, en Maravillas
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      Un taxi quemado con un cuerpo calcinado en el interior, fue encontrado en un despoblado cerca del Camino a Peñasco, en el ejido Maravillas, se desconoce la identidad del ahora occiso.

      El reporte a las corporaciones policiales se dio después de las 11:00 de la mañana de este sábado, en el sentido de que había un taxi quemado en área de terracería cercana a la localidad Tanque de Uresti, en el ejido Maravillas.

      Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic y de la Policía Municipal de la capital, llegaron al sitio para corroborar el reporte y se percataron que el auto de alquiler estaba quemado en su totalidad.

      No obstante, su mayor sorpresa fue al descubrir que en el interior también había un cuerpo calcinado, por lo que acordonaron el área y dieron aviso a las demás autoridades.

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      Agentes de la Guardia Nacional, Ejército y de la Guardia Civil Estatal, también llegaron al lugar en apoyo y para tomar conocimiento.

      Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron una inspección en el taxi en busca de indicios sobre lo sucedido y el cuerpo calcinado no pudo ser identificado de momento, siendo enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia.

      Por ahora no hay pistas sobre los responsables del hecho, aunque la Policía de Investigación inició con las indagatorias para esclarecerlo lo más pronto posible.

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