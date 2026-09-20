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Cuatro lesionados tras choque de Red Metro contra tráiler

La Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomó conocimiento del accidente para las investigaciones correspondientes.

Por Martín Rodríguez

Septiembre 20, 2026 11:25 a.m.
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Cuatro lesionados tras choque de Red Metro contra tráiler
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      La ruta de "Mi Metro Red" que corre del centro de la ciudad a la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez y al aeropuerto, se estrenó con un accidente que dejó saldo de cuatro lesionados y al chofer atrapado en el camión. El operador del autobús marcado con el número económico RG-021 del sistema de transporte público estatal, estrelló el camión contra la parte trasera de un tráiler de doble remolque que se encontraba estacionado frente a la que se conoce como "gasolinera del avión", en el Bulevar San Luis (salida a Matehuala), en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. El accidente ocurrido este domingo, que causó lesiones a los pasajeros, obligó a la intervención de rescatistas de la Cruz Roja Mexicana, bomberos y rescatistas de salud privada, para extraer a los heridos y sacar el chofer del sitio donde quedó atrapado.Según se conoce por testimonios, el operador del camión tipo BRT marca Yutong de fabricación china, marcado con el número económico RG-021, no midió la distancia ni la velocidad y perdió el control, de manera que impactó contra la caja trasera del vehículo de doble remolque que se encontraba estacionado. 

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