Aparece hombre sin vida dentro de una vivienda

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Un hombre que tenía varios días de desaparecido, fue encontrado sin vida dentro de un domicilio en la colonia Progreso, al parecer presentaba algunos golpes contusos y las autoridades ya investigan el hecho.

Fue después del mediodía de este sábado que se reportó la localización de un hombre muerto dentro de una casa ubicada en la calle Descartes de la colonia mencionada, por lo que agentes de la Policía Municipal de la capital llegaron a corroborar y procedieron a acordonar el área como primeros respondientes.

Se estableció que se trataba de un hombre que estaba sin vida dentro de la vivienda, el cual presentaba algunos golpes y, a decir de algunos vecinos, no se le había visto desde hace varios días y ya contaba con alerta de búsqueda por parte de las autoridades.

Personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo, el cual sería enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y entregarlo a los familiares.

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Faltaba por establecer si los golpes que presentaban le habrían provocado la muerte o el fallecimiento se debió a otras causas.

Elementos de la Policía de Investigación ya realizan las indagatorias sobre el caso, en espera de que sea resuelto en el menor tiempo posible.