INAOE confirma Luna de Cosecha para México en septiembre 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- La llegada de la Luna de Cosecha marca uno de los momentos astronómicos más esperados del año en el hemisferio norte. Este fenómeno ocurre durante la fase llena más cercana al equinoccio de otoño, periodo en el que el satélite natural se posiciona para ofrecer un espectáculo nocturno de gran brillo que se prolonga a lo largo de tres noches consecutivas.

INAOE detalla fechas y características de la Luna de Cosecha

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), a diferencia de otros plenilunios cuyos nombres se vinculan de manera fija a un mes del calendario, la Luna de Cosecha se define por su proximidad a la transición estacional.

La Luna de Cosecha alcanzará su fase llena el próximo sábado 26 de septiembre de 2026. Aunque el punto astronómico de máxima iluminación ocurrirá durante el día (exactamente a las 10:49 horas, Tiempo del Centro de México), el mejor momento para contemplarla en todo su esplendor iniciará a partir de las 18:29 horas del mismo sábado, instante en que el satélite emergerá por el horizonte oriental tras el atardecer. Asimismo, la superficie lunar se percibirá completamente brillante y redonda a lo largo de un rango de tres noches consecutivas, del 25 al 27 de septiembre.

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Tradicionalmente, la salida de la Luna ocurre en promedio 50 minutos más tarde cada día; sin embargo, cerca del equinoccio, el ángulo de la órbita lunar respecto al horizonte en el hemisferio norte se vuelve muy estrecho, provocando que el satélite salga apenas de 25 a 30 minutos más tarde cada noche.

Importancia agrícola y recomendaciones para la observación

Según registros históricos y divulgación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en épocas previas a la luz eléctrica, esta sucesión de noches con brillo prolongado tras el atardecer otorgaba a los agricultores horas extra de iluminación natural para recolectar cultivos como el maíz antes de las primeras heladas de la estación.

Para disfrutar del evento no se requiere de equipamiento complejo. El momento más destacado ocurre durante su aparición por el Este, cuando el cerebro experimenta la denominada ilusión lunar, una percepción visual que hace ver al disco de mayor tamaño y con tonos dorados debido a la dispersión de la atmósfera terrestre.

La Luna llena es visible a simple vista incluso en zonas urbanas con contaminación lumínica intermedia, aunque el uso de binoculares permite apreciar detalles de sus cráteres. Especialistas sugieren adaptar la visión evitando pantallas de teléfonos móviles 15 minutos antes de la observación. Adicionalmente, la Luna estará acompañada en el firmamento por Saturno en conjunción aparente y Neptuno en oposición, conformando una alineación particular.

De acuerdo con guías especializadas en fotometría y tecnología móvil, para tomar fotografías a la Luna con el celular es indispensable ajustar manualmente los parámetros de la cámara. Se debe fijar el enfoque sobre la superficie lunar y reducir la exposición al mínimo para evitar un disco saturado de luz blanca, permitiendo capturar los detalles del satélite natural.

Se recomienda utilizar un trípode para mantener la estabilidad del dispositivo, desactivar el flash, emplear el temporizador para evitar vibraciones al presionar la pantalla y prescindir del zoom digital excesivo para conservar la nitidez de la imagen.