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Tragedia en Periférico deja un muerto y una embarazada herida

Los afectados viajaban en una moto que fue chocada por camioneta, la cual se volcó

Por Redacción

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Tragedia en Periférico deja un muerto y una embarazada herida
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      Un joven motociclista que viajaba con su esposa por el Anillo Periférico Oriente, fue arrollado por una camioneta que acabó volcada mientras él quedó sin vida en el lugar; la mujer, que se encuentra en gestación, resultó herida y fue llevada a un hospital de urgencia.

      Los hechos se suscitaron a las 21:00  del viernes, cuando el motociclista circulaba sobre carriles centrales con dirección a de la avenida Ricardo B. Anaya hacia la carretera Rioverde.

      Al llegar frente a la colonia Cactus, el conductor, Yaaziel "N" de 27 años, ahora detenido, de una camioneta Toyota Raize de color gris, que presuntamente era guiada a exceso de velocidad, impactó al motosiclista  para terminar volcada con las llantas hacia arriba fuera del asfalto.

      El motociclista perdió la vida al instante, mientras que su esposa inicialmente era trasladada por un taxi a un hospital pero debido a la gravedad de las lesiones y su estado de embarazo, la regresaron al lugar de los hechos para que fuera atendida por paramédicos del CRUM quienes se encargaron de trasladarla al nosocomio.

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      Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad llegaron como primeros respondientes y acordonaron el sitio para que se realizaran las diligencias.

      El conductor de la camioneta fue detenido por los agentes policiales, quienes lo consignaron ante el Ministerio Público para que se le defina su situación legal por el presunto delito de homicidio por culpa.

      En el sitio, algunos testigos aseguraron que antes del accidente tanto el conductor de la camioneta como el de la moto iban discutiendo y realizando maniobras peligrosas, lo que provocaría el faltal desenlace.

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      Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con el levantamiento del cuerpo del infortunado, el cual fue enviado al Servicio Médico Legista donde sería entregado a los familiares.

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