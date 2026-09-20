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Canciller Velasco se reúne con Malala Yousafzai en Nueva York

La reunión se realizó en el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Por El Universal

Septiembre 20, 2026 07:02 p.m.
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Canciller Velasco se reúne con Malala Yousafzai en Nueva York
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Como parte de su asistencia a la 81ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller Roberto Velasco se reunió con la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai.

      Roberto Velasco expone avances en combate a discriminación

      El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió que expuso a Malala "avances consolidados por el Gobierno de México en el combate a la discriminación y las desigualdades, sobre todo en materia de género y educación".

      Indicó el secretario de Relaciones Exteriores que también platicaron de la importancia de trabajar conjuntamente para sumar a más países y fortalecer la cooperación entre gobiernos y sociedad civil "para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres y niñas, así como prevenir su opresión sistemática".

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      Cooperación internacional para derechos de mujeres y niñas

      "Agradezco a Malala y a su equipo por el espacio para dialogar y el reconocimiento a nuestro país por el impulso que damos a la Convención sobre la Prevención y Castigo de Crímenes de Lesa Humanidad", comentó el titular de la SRE.

      Este domingo, el secretario Roberto Velasco inició una gira de trabajo en Nueva York, con motivo de su participación en la apertura del Debate General de la 81ª Asamblea General de la ONU.

      El canciller revisó con la delegación de México en la ONU el programa de actividades de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas.

      Se tiene previsto que el secretario de Relaciones Exteriores sostenga diversos encuentros bilaterales con homólogas y homólogos del mundo, así como reuniones multilaterales para seguir posicionando la presencia de México ante los líderes de las naciones del planeta.

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