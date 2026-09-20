Detienen a 22 personas tras partido América vs Guadalajara en CDMX
Ocho personas fueron arrestadas por reventa de boletos, 13 por alteración del orden bajo efectos del alcohol y un hombre por riña.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 22 personas durante el partido entre América y Guadalajara que se realizó ayer en la noche en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.
Detalles confirmados
En un comunicado, la dependencia refirió que ocho personas fueron detenidas por la posible reventa de boletos, 13 más por alterar el orden bajo los efectos del alcohol y un hombre por su probable participación en una riña.
Entre los detenidos por la presunta reventa de boletos están una mujer y siete hombres, quienes fueron presentados ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente. Tras un cruce de información, se detectó que tres de las dichas personas cuentan con antecedentes por la misma falta.
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Acciones de la autoridad
La SSC apuntó que el operativo se mantuvo hasta el término de las actividades y el desfogue total de los asistentes, mientras que personal de Tránsito agilizó la vialidad en las principales avenidas aledañas al estadio.
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