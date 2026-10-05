Paolita Suárez critica tercer lugar de Karina en LCDLFM: "No lo creo"

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Paolita Suárez no cree que los votos del público, en la final de "La casa de los famosos México", fueran respetados, luego de que su amiga Karina Torres, una de las habitantes favoritas, obtuviera el tercer lugar de la competencia. La molestia que ese resultado le causó ha llevado a la influencer a aseverar que, si recibe la invitación de participar en una futura temporada del reality, ya no contarán con ella.

Paolita Suárez viaja a Ciudad de México para apoyar a Karina

Desde muy temprano, Paola viajó desde León, Guanajuato, a Ciudad de México para apoyar a Karina, una de sus amigas más entrañables, pues se conocen de años atrás, aún antes de que el éxito tocara la puerta de ambas.

A lo largo del día, Paolita exhortó a sus seguidores a que votaran por "la Licenciada" y, cuando llegó la noche, se reunió con varios amigos en común, entre ellos Celia Lora y una gran cantidad de fans de la influencer, que vieron la final de "LCDLFM" desde "Rico", un bar muy famoso entre la comunidad LGBTIQ+.

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Reacción de Paolita Suárez tras resultado final

La emoción tan grande que la albergaba fue directamente proporcional al enojo que mostró cuando escuchó que Karina había quedado en tercer lugar, lo que la llevó a abandonar el establecimiento, no sin antes enviar un mensaje en su Instagram, en el que sugería que el programa había cometido fraude, pues era bien sabido que, desde las primeras semanas del programa, "Kari" se perfilaba como la posible ganadora.

"Wey, estoy emputadísim*, ¿cómo que Karina quedó en tercer lugar?, o sea, no mam*s, no lo puedo creer, no quiero decir malas palabras, no puedo decir muchas cosas ahorita porque ando ´asifonyu´, no quiero que se me salga una mala palabra o decir cualquier pendej*da, pero es una mam*da, es una ma*da, en serio".

Fue entonces que aseveró que, si Rosa María Noguerón, o la o el productor encargado de la próxima o futuras temporadas del reality, la buscan, como ya había ocurrido antes, para participar en otra edición, no aceptará la invitación.

"Y créanme que, si me vuelven a hablar para ´LCDLFM´, no voy a ir, es una put* mam*da", precisó.

Más tarde, cuando ya se encontraba en el sitio donde se hospeda, dijo que, a pesar de que no tiene nada en contra de Mariana Ochoa, la ganadora, pues reconoce que creó una buena amistad con "Kari", para ella no tiene sentido que, de ser la primera eliminada, en nueve semanas se ganara el cariño del público y se convirtiera en la favorita del mismo.

Además de afirmar que, aún por encima de Mariana, hubiera preferido que "Ese" Pérez o Gema Garoa se llevaran el premio, también indicó que su lealtad con Karina está por encima de todo, motivo por el que la apoyará incondicionalmente, aún en los errores que Torres pueda llegar a cometer.