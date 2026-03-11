FBI alertó a California por posibilidad de un ataque iraní

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) advirtió recientemente a los

de

quepodría tomar represalias por los ataques estadounidenses lanzando drones contra la Costa Oeste, informa este miércoles ABC News, que dijo haber revisado una alerta emitida."Recientemente, obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026,supuestamente pretendía llevar a cabo uncondesde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra", según la alerta distribuida a finales de febrero. "No tenemos información adicional sobre el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque".Al ser cuestionada sobre el tema, una portavoz de la oficina del FBI enno quiso hacer comentarios. La Casa Blanca tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de ABC News.Sin embargo,con experiencia en antiterrorismo aclararon al periódicoTimes que la alerta, aunque basada en datos de la, carece de información creíble sobre un ataque inminente y corresponde a un aviso preventivo rutinario.-----Alerta por ataques de cárteles mexicanosABC News señaló que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos también se han mostrado preocupados en los últimos meses por el crecientepor parte de losmexicanos y la posibilidad de que la tecnología pueda ser utilizada para atacar a las fuerzas y al personal estadounidense cerca de la"Un informe no corroborado sugirió que líderes no identificados de cárteles mexicanos habían autorizado ataques con (drones) cargados de explosivos contra lasy elestadounidense a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México", indica ABC News, citando un boletín de septiembre de 2025."Este tipo de ataque contra personal o intereses estadounidenses dentro de Estados Unidos no tendría precedentes, pero ejemplifica un, aunque (los cárteles) suelen evitar acciones que generen atención o respuestas indeseadas de las"., colaborador de ABC News y exjefe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, expresó al medio su preocupación por la posibilidad de unaproveniente tanto del Pacífico como de México."Sabemos quetiene una ampliay Sudamérica, tiene relaciones, cuenta con los drones y ahora tiene el incentivo para realizar ataques", dijo Cohen. "El FBI actúa con inteligencia al emitir esta advertencia para que los estados y municipios puedan prepararse mejor y responder a este tipo de amenazas. Información como esta es crucial para las agencias policiales".