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Fijan para próximo año juicio a Maduro

Por AP

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Fijan para próximo año juicio a Maduro
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      NUEVA YORK.- La fecha del juicio al derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fue fijada el miércoles para el 1 de junio del próximo año, mientras sus abogados continúan oponiéndose a la acción militar de Estados Unidos que lo destituyó y lo llevó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

      El juez Alvin K. Hellerstein fijó la fecha del juicio a solicitud de ambas partes. Según el cronograma, los abogados defensores podrán empezar a presentar mociones a principios de septiembre para impugnar la acusación formal, mientras que Maduro y su esposa, Cilia Flores, volverán al tribunal el 17 de noviembre para escuchar argumentos orales sobre las mociones.

      Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, han permanecido en una cárcel de Brooklyn desde que fuerzas militares los capturaron en su casa de Caracas en una redada en plena madrugada y los trasladaron a Nueva York a principios de enero.

      Ninguno habló durante la audiencia del miércoles, que duró 15 minutos, mientras cada uno se sentaba por separado en una mesa de la defensa, rodeado por sus abogados. Ambos se han declarado inocentes. 

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      Ambos enfrentan posibles penas de cadena perpetua si un jurado considera que formaron parte de una conspiración para introducir cocaína en los Estados Unidos de Norteamérica.

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