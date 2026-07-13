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Filadelfia se recupera de los daños por tormenta

Por AP

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Filadelfia se recupera de los daños por tormenta
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      Filadelfia.- Los residentes de algunos vecindarios de Filadelfia y condados aledaños limpiaban el domingo los daños generalizados causados por una línea de tormentas eléctricas severas y breves que pasó por la zona.

      Las microrráfagas atraviesan la región la tarde del sábado, derribando árboles y cables eléctricos, inundando algunas calles y causando daños estructurales. Un edificio que se derrumbó en un vecindario del oeste de Filadelfia arrojó ladrillos a la calle, aplastó autos y bloqueó las vías del tranvía.

      El Servicio Meteorológico Nacional informó que al menos cuatro de las microrráfagas trajeron ráfagas de viento en línea recta de 97 a 113 kilómetros por hora (60 a 70 millas) a los condados Montgomery y Filadelfia entre aproximadamente las 2:30 y las 3:15 de la tarde del sábado.

      Pese a las especulaciones de que los daños —incluida una parte del techo arrancada de un edificio de apartamentos de la Autoridad de Vivienda de Filadelfia— habían sido causados por un tornado, funcionarios del servicio meteorológico confirmaron que los vientos en línea recta fueron los responsables.

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