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Filipinas busca a 86 desaparecidos del ferri

Por EFE

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Filipinas busca a 86 desaparecidos del ferri
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      Bangkok, Tailandia.- Equipos de rescate de Filipinas buscan este jueves a 86 personas desaparecidas tras el incendio del ferri ´MV/ June Auster´, en el que viajaban 134 personas, entre ellos dos chilenos que lograron salvarse, y que quedó envuelto en llamas el miércoles en aguas de la isla de Coron, al oeste del archipiélago, con de momento cinco fallecidos.

      Según el balance, cuyos números se han mantenido en la jornada, cinco personas fallecieron y 43 fueron rescatadas con vida, entre ellos un hombre y una mujer de Chile que viajaban en la embarcación junto a otros 115 pasajeros y 17 tripulantes.

      La oficial de comunicaciones de la Guardia Costera de Filipinas Joy Dianne Gumatay dijo a EFE que disponen de registros de la presencia de extranjeros a bordo del barco, sin revelar cuántos, e indicó que las nacionalidades e identidades serán reveladas por otros departamentos una vez se complete la investigación.

      Por su parte, una portavoz de la Oficina Municipal de Reducción de Gestión del Riesgo de Desastres de Coron (MDRRMO, por sus siglas en inglés) confirmó a EFE que había dos ciudadanos de origen chileno en el buque que fueron rescatados y han sido trasladados al hospital.

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