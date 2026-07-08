"The Pitt" lidera con 25 nominaciones al Emmy y "Hacks" encabeza comedias con 24 Por ANDREW DALTON Associated Press603 words

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LOS ANGELES (AP) — "The Pitt" encabezó a todos los nominados con 25 en una dominante segunda temporada, mientras que "Hacks" lideró a todas las comedias con 24 por su temporada final, cuando se anunciaron el miércoles las nominaciones a los Emmy.

Nominaciones destacadas para "The Pitt" y "Hacks" en los Emmy 2023

La serie de sala de emergencias de HBO Max "The Pitt" fue una revelación debutante el año pasado con grandes triunfos, entre ellos mejor serie dramática, mejor actor para Noah Wyle y mejor actriz de reparto para Katherine LaNasa.

Ya convertida en una serie veterana muy querida, dominó este año las categorías de actuación. Wyle volvió a ser nominado, al igual que LaNasa. Taylor Dearden, Fiona Dourif y Sepideh Moafi también obtuvieron nominaciones, y "The Pitt" se quedó con cuatro de los siete puestos de actriz de reparto.

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Tres de sus compañeros de reparto fueron nominados a mejor actor de reparto: Patrick Ball, Shawn Hatosy y Gerran Howell.

A los votantes de los Emmy les encanta una serie que se despide, y han querido a "Hacks" desde su primera temporada. Esos dos fenómenos que chocan le permitieron cosechar nominaciones para su quinta y última temporada.

La protagonista de "Hacks", Jean Smart, ha ganado mejor actriz en una comedia en cada una de las cuatro temporadas anteriores. Sería sorprendente que no se adjudicara una quinta en septiembre.

Su compañera inseparable a lo largo de la serie, Hannah Einbinder, quien el año pasado dio el salto y ganó el premio de actriz de reparto en una comedia en su cuarta nominación, obtuvo el miércoles una quinta nominación, al igual que su compañero de reparto, el cocreador de la serie Paul W. Downs.

AppleTV+ y Netflix logran nominaciones relevantes en los Emmy 2023

Los ganadores recientes Liza Colón-Zayas y Jeff Hiller anunciaron a los nominados en la Academia de Televisión en Los Ángeles. La 78.ª edición de los Premios Emmy en horario estelar, que se transmitirá por NBC, se celebrará el 14 de septiembre en el Peacock Theater, la sede habitual de los Emmy que pronto también será sede de los Oscar. Mariska Hargitay, quien durante décadas ha sido uno de los estandartes de NBC como estrella de "Law & Order: Special Victims Unit", será la anfitriona.

Dos series nuevas de AppleTV+, el drama de una mujer contra un virus extraterrestre "Pluribus" y la comedia de terror "Widow´s Bay", también lograron grandes resultados en sus primeras temporadas.

"Pluribus", del creador de "Breaking Bad" y "Better Call Saul", Vince Gilligan, obtuvo 18 nominaciones. Entre ellas figuró mejor actriz en una serie dramática para su única integrante principal del elenco, Rhee Seahorn, a quien se considera la favorita para ganar la categoría.

"Widow´s Bay" consiguió 19, solo por detrás de "Hacks" entre las comedias, incluida una nominación a mejor actor para su estrella Matthew Rhys. Otras dos series de Apple obtuvieron nominaciones a mejor comedia: "Margo´s Got Money Troubles", cuyas estrellas Elle Fanning y Michelle Pfeiffer también recibieron nominaciones de actuación, y "Shrinking".

Las nominaciones de "Shrinking" incluyeron una a mejor actor de reparto en una comedia para Harrison Ford. El entusiasmo en torno a Ford es fuerte, y los pronosticadores lo señalan como candidato a ganar por fin un premio del nivel de un EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tonny) tras una carrera legendaria. Su compañero de reparto, Jason Segel obtuvo una nominación a actor principal por la serie sobre terapeutas que cruzan límites.

"Beef", de Netflix, fue la más destacada en las categorías de serie limitada o de antología con 16 nominaciones. "Beef" tuvo una primera temporada dominante en 2023, y los nuevos protagonistas de la antología, que ahora sostienen el rencor, Carey Mulligan, Oscar Isaac y Charles Melton, todos obtuvieron nominaciones.