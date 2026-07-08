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Adolescente detenido por ataque en secundaria Alemania

Un joven de 16 años fue detenido luego de herir a dos estudiantes en la secundaria Welfen, en Schongau.

Por AP

Julio 08, 2026 09:23 p.m.
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Adolescente detenido por ataque en secundaria Alemania
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      BERLÍN (AP) — La policía en Alemania informó que un adolescente de 16 años que traía armas fue detenido después de presuntamente herir a dos niñas de 13 años en una secundaria.

      Detalles confirmados

      La policía bávara indicó que el sospechoso llevaba un cuchillo y un arma de fuego, pero se desconoce cómo hirió a las dos niñas en la secundaria Welfen, en Schongau.

      La policía añadió que el sospechoso actuó solo y que la vida de las víctimas no corría peligro.

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      Declaraciones oficiales

      El ministro del Interior del estado de Baviera, Joachim Herrmann, declaró a la agencia de noticias alemana dpa que el sospechoso estuvo bajo tratamiento psiquiátrico en el pasado. No dio más detalles, pero señaló que es un croata que vive con sus padres.

      Schongau tiene más de 12 mil habitantes y está al suroeste de Múnich.

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      La policía confirmó que el sospechoso actuó solo y que las víctimas no corren peligro de muerte.

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