logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Flecha hiere a artista de circo en Nueva York

Por AP

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
A
Flecha hiere a artista de circo en Nueva York
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MIDDLETOWN, Nueva York.- Un artista de circo fue herido accidentalmente en el cuello con una flecha durante una función en una feria del condado en el norte del estado de Nueva York, informaron la policía y los organizadores.

      El incidente ocurrió la noche del viernes en la Feria del Condado de Orange, en Middletown, al noroeste de la ciudad de Nueva York, según la policía estatal.

      Ana Daza Tavera, de 42 años, y Edwin Cuervo Rangel, de 38, un matrimonio de Waukesha, Wisconsin, presentaban su número de tiro de precisión con ballesta cuando ella le perforó accidentalmente en el cuello con una flecha mientras él sostenía un blanco de espuma, dijo la policía.

      Benjamin Jackson, maestro de ceremonias del Circus Murcia, explicó que, por suerte, Cuervo Rangel fue alcanzado en un costado del cuello, en una zona con mayormente tejido blando y sin vasos sanguíneos importantes. "No salía sangre. Había un poco alrededor del agujero por donde entró la flecha, algo así como cuando te perforan la oreja", dijo Jackson.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cuervo Rangel fue dado de alta del hospital después de que la flecha fuera retirada de forma segura y le colocaran puntos de sutura, señaló Jackson.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gobierno Trump anuncia proyecto para reemplazar cables submarinos en Caribe
      Gobierno Trump anuncia proyecto para reemplazar cables submarinos en Caribe

      Gobierno Trump anuncia proyecto para reemplazar cables submarinos en Caribe

      SLP

      AP

      Programas buscan contrarrestar inversiones y control chino en infraestructura y telecomunicaciones regionales.

      Abelardo de la Espriella cierra embajadas y rompe con Cuba y Nicaragua
      Abelardo de la Espriella cierra embajadas y rompe con Cuba y Nicaragua

      Abelardo de la Espriella cierra embajadas y rompe con Cuba y Nicaragua

      SLP

      AP

      El presidente electo cerrará 14 embajadas y 15 consulados para reducir el gasto público y cambiar la orientación internacional.

      Tornado azota condado Winnebago en Wisconsin: daños y cortes eléctricos
      Tornado azota condado Winnebago en Wisconsin: daños y cortes eléctricos

      Tornado azota condado Winnebago en Wisconsin: daños y cortes eléctricos

      SLP

      AP

      El gobernador Tony Evers aseguró que el estado está listo para asistir a las comunidades afectadas.

      Incendio forestal cierra tramo de I-84 y evacúa Huntington en Oregon
      Incendio forestal cierra tramo de I-84 y evacúa Huntington en Oregon

      Incendio forestal cierra tramo de I-84 y evacúa Huntington en Oregon

      SLP

      AP

      El fuego avanza en condiciones secas y calurosas, con riesgo de cierres intermitentes en rutas.