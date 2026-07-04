Francia registra semana de calor récord

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París, Fra.- Las muertes aumentaron casi un tercio en Francia durante la semana más calurosa de una ola de calor récord el mes pasado, informó la autoridad de salud pública del país el viernes, al reportar al menos 2,000 fallecimientos más que en la semana anterior, cuando las temperaturas ya estaban subiendo y llenando las salas de urgencias con víctimas del calor.

Las cifras nuevas, y aún incompletas, de Salud Pública Francia duplicaron su primera estimación preliminar de al menos 1,000 muertes adicionales que dio el domingo pasado. Esa estimación anterior abarcaba sólo tres de los días más calurosos de un calor extremo y mortal.

En París, directores de servicios funerarios han señalado que han tenido dificultades para encontrar lugares donde almacenar los cuerpos antes del entierro o la cremación, y algunas morgues indicaron que estaban llenas y tuvieron que rechazar cuerpos.

El recuento actualizado de muertes de Salud Pública Francia abarca la semana del 22 al 28 de junio, durante la cual Francia registró sus días más calurosos de la historia y se batieron récords de temperaturas máximas diurnas y nocturnas en muchas ciudades y localidades de todo el país. El calor también rompió récords de temperatura en muchas otras partes de Europa.

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Salud Pública Francia indicó que ha contabilizado hasta ahora 8,973 muertes para esa semana y advirtió que la cifra sigue siendo sólo parcial. Precisó que el total preliminar fue un 29% superior a las 6,948 muertes registradas en la semana anterior, del 15 al 21 de junio, cuando comenzó la ola de calor.

En el Hospital Paris-Saclay, los pacientes que sufrían exposición al calor comenzaron a llegar en un aumento repentino el 20 de junio, declaró a The Associated Press el médico Nicolas Gonzales, jefe del servicio de urgencias.