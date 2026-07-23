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Frena gas tóxico rescate en túnel de India

Por AP

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Frena gas tóxico rescate en túnel de India
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      GUWAHATI, India.- El gas tóxico impidió a los rescatistas llegar el miércoles a 13 trabajadores atrapados en un túnel hidroeléctrico derrumbado en India, después de una explosión de gas que mató a 12 operarios dos días antes.

      La explosión, provocada por una acumulación de gas metano, arrasó el lunes el túnel del Proyecto Hidroeléctrico Teesta, de 500 megavatios, en el estado nororiental de Sikkim, en el Himalaya. 

      Las autoridades han recuperado los cuerpos de 12 trabajadores que murieron dentro del túnel, a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de la capital estatal, Gangtok.

      Los rescatistas, con aparatos de respiración especializados y equipos de visión nocturna, tenían dificultades para ingresar al túnel debido al gas ya una acumulación de agua, explicó la funcionaria administrativa Anupama Tamling.

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      Gandura Oraon, de 38 años, dijo que él y otros trabajadores estaban almorzando dentro del túnel cuando una fuerte explosión los obligó a correr de inmediato hacia la salida.

      "Por suerte, encontramos el vehículo que nos había entregado el almuerzo algún tiempo antes. Nos subimos y salimos conduciendo", relató.

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