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Fuego israelí en Gaza mata a seis

La tregua no ha frenado los ataques contra la población

Por AP

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Fuego israelí en Gaza mata a seis
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      Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Fuego israelí en Gaza mató al menos a seis palestinos el domingo, entre ellos una niña de 9 años, e hirió a más de una docena de otros, según funcionarios sanitarios locales.

      Un ataque con dron contra un taller de herrería en el barrio de Sabra, en Ciudad de Gaza, mató al menos a cuatro palestinos, según funcionarios del hospital Shifa, a donde fueron trasladadas las víctimas del ataque.

      Por su parte, el ejército israelí aseguró que atacó "infraestructura terrorista" en la zona, sin dar más detalles. Posteriormente dijo que atacó un sitio de producción de armas de Hamás.

      Los palestinos recibieron una orden de evacuación del ejército tras los primeros ataques. Aproximadamente una hora después, hubo intensos bombardeos en el mismo taller de herrería. El servicio de ambulancias de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina indicó que los ataques en Ciudad de Gaza hirieron a 14 personas.

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      El fuego israelí también mató el domingo a Tala Abu Matar, de 9 años, en un campamento de desplazados en el centro de Gaza, según funcionarios del Ministerio de Salud. El ejército israelí indicó que no tenía conocimiento de un incidente de ese tipo.

      Y un ataque israelí contra una tienda de desplazados en Jan Yunis, en el sur de Gaza, mató a un palestino, según funcionarios sanitarios del hospital Nasser, a donde fue trasladado el cuerpo. El ejército de Israel señaló que llevó a cabo un ataque en esa zona y lo calificó como "parte de actividades rutinarias" en la que según su conocimiento no hubo víctimas.

      Los ataques israelíes han disminuido considerablemente desde que entraron en vigor un alto el fuego el 10 de octubre, pero continúan casi a diario. El ejército de Israel afirma que ataca a Hamás ya otros milicianos, ya menudo sostiene que estaban planeando ataques. Los bombardeos también han matado a muchos civiles. Al menos 1,098 palestinos, incluidos al menos 260 niños, han muerto desde la tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza. Cinco soldados israelíes han muerto en ese período.

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