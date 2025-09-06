Fuerte explosión deja 11 heridos en Perú

LIMA.- Una fuerte explosión en la capital de una región del norte de Perú azotada por el crimen organizado dejó al menos 11 heridos y afectó a 30 casas, informaron el viernes las autoridades.

Se trata de la tercera explosión en lo que va del año en Trujillo, la ciudad capital de la región La Libertad. La primera fue en enero contra la sede del Ministerio Público y la segunda a mediados de agosto en otra calle y dejó 10 heridos y 25 casas afectadas.

Aunque las explosiones son usadas por los extorsionadores para amedrentar a sus víctimas, el jefe policial de La Libertad, Carlos Llerena, dijo a la radio RPP que no conocía los motivos del ataque de la madrugada. Mencionó que dos sospechosos, incluido un venezolano, fueron capturados y que la persona que vive en la casa donde se colocaron los explosivos se dedica a la minería en esa región, en una zona llamada Pataz donde abunda la minería ilegal de extracción de oro.

En la calle donde ocurrió la explosión, los tractores removieron en la mañana del viernes parte de las paredes y ladrillos caídos. Según las autoridades al menos dos casas están en riesgo de derrumbarse.

Perú sufre un incremento del crimen con una escasa respuesta por parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, especialmente en el control de los asesinatos y las extorsiones. La prensa local reporta casi a diario explosiones de menor magnitud causadas por extorsionadores en casas , autobuses del transporte público, restaurantes y escuelas, en su mayoría en barrios con escasa presencia policial.

Los asesinatos son frecuentes, normalmente contra víctimas de clase trabajadora en zonas periféricas.