Intensifica Israel ataques en Gaza

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Israel atacó el viernes un edificio de gran altura en la Ciudad de Gaza tras lanzar una advertencia de evacuación, mientras su ejército intensificaba las operaciones destinadas a tomar el control de la ciudad, afectada por la hambruna. Los ataques realizados en otros lugares de la urbe provocaron la muerte de al menos 27 personas, dijeron autoridades de salud.

El ejército acusó a combatientes de Hamás de usar edificios altos de la ciudad para vigilar y planear emboscadas, y dijo que, en los próximos días, llevaría a cabo “ataques precisos y dirigidos” contra la infraestructura del grupo.

Israel ha comenzado a movilizar a decenas de millas de reservistas y ha repetido las advertencias de evacuación como parte de su plan para ampliar su ofensiva, que ha generado oposición en todo el país y condenas en el extranjero.

Los palestinos dijeron que el ataque del viernes impactó la torre Mushtaha en Rimal, que era un barrio de lujo antes de la guerra. Ahmed al-Boari, residente de la Ciudad de Gaza, dijo que varias personas que huían de las operaciones israelíes en otras partes de la metrópoli habían buscado refugio en el edificio y sus alrededores. Imágenes satelitales muestran una gran cantidad de tiendas de campaña en las inmediaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta el momento, se ignora si alguna persona resultó herida o muerta en el ataque.

Israel dijo que atacó el edificio porque era utilizado por Hamás para realizar labores de vigilancia. Fotos del edificio tomadas antes del ataque del viernes mostraron que su techo ya estaba gravemente dañado por incursiones anteriores.

Crece el temor mientras avanzan las fuerzas israelíes

Israel ha declarado a la Ciudad de Gaza, en el norte del territorio, como una zona de combate. Varias partes de la ciudad ya se consideran “zonas rojas” en las que se ha ordenado a los palestinos que evacúen antes de los intensos combates previstos.