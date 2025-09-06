Encara Milei elección trascendental en Argentina

BUENOS AIRES.- Una elección de legisladores provinciales y consejeros municipales podría convertirse en un punto de inflexión para el presidente argentino Javier Milei.

Fue el propio mandatario quien calificó de “crucial” la votación del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires , la más grande del país sudamericano, al presentarla como la oportunidad de sepultar a su principal enemigo político: el “kirchnerismo”, el peronismo de centroizquierda que lo antecedió en el poder y gobierna ese distrito.

Un triunfo le permitirá al mandatario ultraderechista encarar con optimismo las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre que definirán el mapa del Congreso hasta el final de su mandato en 2027, justo en momentos en que la aprobación de su gestión viene en baja por el deterioro de variables económicas y denuncias de corrupción.

Pero una derrota podría herir su proyecto político y empoderar a una oposición peronista dividida y en crisis de liderazgo tras la detención domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por corrupción.

“Estas elecciones se tratan de liberar a la provincia de la tiranía kirchnerista y sus amigos del poder. Estas elecciones se tratan ni más ni menos que de cerrarle el kiosco al kirchnerismo”, aregó Milei a sus partidarios el pasado miércoles en el cierre de campaña.

“Este domingo les vamos a decir en las urnas: ¡Kirchnerismo nunca más!”.