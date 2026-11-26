Fuerte oleaje destruye parte de muelle en Cal.
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SAN FRANCISCO.- Una marea real, en combinación con un intenso oleaje, destruyó el miércoles parte de un muelle en el norte de California, mientras que las autoridades advirtieron que más viviendas ubicadas frente a la playa están en peligro de inundación.
Un video muestra el momento en que una enorme ola derriba un tramo del muelle en la ciudad de Pacifica, arrojándolo al océano. Las autoridades habían cerrado el muelle en forma de L y de 350 metros de largo durante el verano, luego de detectar grietas en la estructura.
Las viviendas ubicadas frente al mar en Pacifica, al sur de San Francisco, comenzaron a registrar ciertos niveles de inundación esta semana a medida que las mareas reales —las más altas del año— llegaban a la zona.
Al norte de San Francisco, las autoridades del condado de Marin emitieron una alerta de evacuación para residentes de propiedades frente a la playa en Stinson Beach, señalando que el intenso oleaje previsto para el resto de la jornada podría arrastrar agua y escombros a caminos y viviendas.
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El Servicio Meteorológico emitió una advertencia de inundación para la costa del Pacífico.
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