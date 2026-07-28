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Fujimori anuncia a nuevos ministros

Por AP

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Fujimori anuncia a nuevos ministros
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      LIMA.- La presidenta electa peruana Keiko Fujimori anunció el lunes a tres futuros ministros de su gabinete, entre ellos al próximo primer ministro, al titular de Economía y a su canciller, un excandidato presidencial crítico de China que trabajó por más de una década en la embajada de Estados Unidos en Lima.

      Fujimori se presentó de forma breve ante la prensa e indicó que su gabinete, al cual juramentará la tarde del martes, trabajará "con sentido de urgencia".

      Indicó que el primer ministro será Luis Galarreta, de 55 años, a quien definifió como un "hombre leal" que sabe que gobernar exige decisión y firmeza, pero también "capacidad para lograr acuerdos".

      Galarreta también fue elegido como primer vicepresidente de Fujimori. El próximo primer ministro dijo que en 100 días se verán parte de las promesas de campaña de Fujimori e incluyó la lucha contra la delincuencia, el crecimiento económico y la generación de empleo.

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      Entre 2017 y 2018, Galarreta fue líder del Parlamento cuando el partido de Fujimori tuvo amplia mayoría. Fue un periodo de choque contra el entonces débil mandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) quien renunció antes de que el Congreso lo removiera por una investigación por presunta corrupción.

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