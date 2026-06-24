Europa occidental bajo alerta roja por ola de calor récord

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LONDRES (AP) — Amplias zonas de Europa occidental se cocían el miércoles bajo una "cúpula de calor" mientras las temperaturas llegaban a 40 grados Celsius (104 Fahrenheit) en algunos lugares, y las agencias meteorológicas advirtieron que las condiciones extremas podrían poner en peligro vidas en distintos países, muchos de los cuales tienen aire acondicionado limitado.

Francia tuvo su día más caluroso jamás registrado por segundo día consecutivo. La agencia meteorológica Meteo France dijo que el indicador térmico nacional del país —un promedio de temperaturas medidas en 30 estaciones meteorológicas— alcanzó un récord de 30 ºC (86 ºF), el más reciente de una serie de máximos nunca antes registrados. El mercurio superó los 40 ºC (104 ºF) en algunos lugares, incluido París.

La agencia meteorológica francesa puso a tres cuartas partes del país bajo alerta roja por calor extremo a partir del mediodía del jueves y hasta la misma hora del viernes. La advertencia abarca a decenas de millones de personas. En la normalmente templada región de Bretaña, en el noroeste de Francia, una falla de equipos relacionada con el calor dejó sin electricidad a miles de hogares que tuvieron que soportar la situación sin ventiladores eléctricos.

Mientras tanto, Reino Unido registró su día más caluroso de junio, con 36 ºC (96,8 ºF) reportados en Gosport y Wisley, en el sur de Inglaterra. La agencia meteorológica, la Met Office, emitió una alerta "roja por salud ante el calor" para gran parte del centro y el sur de Inglaterra, así como para Gales.

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Las autoridades advirtieron a la gente que tuviera especial cuidado al nadar en zonas sin supervisión, como ríos o lagos, tras la muerte de alrededor de 40 personas en Francia la última semana.

Reino Unido se prepara para superar de nuevo los 40 ºC

En Reino Unido, que tiene fama de ser gris y lluvioso incluso en verano, el calor es particularmente incómodo, no sólo porque gran parte de la infraestructura del país, como edificios y sistemas de transporte, fue construida para un clima más fresco.

La cúpula de calor —un sistema estacionario de alta presión que atrapa el calor y la humedad— tomó forma en un momento en que el cambio climático causado por el ser humano conduce a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Las proyecciones de la agencia climática de la ONU dicen que es probable que los próximos cinco años pulvericen más récords de calor.

"Las olas de calor se están volviendo más frecuentes, más largas y más calientes con el cambio climático, como resultado directo de los combustibles fósiles que estamos liberando como sociedad", dijo Hayley Fowler, profesora del Centre for Climate and Environmental Resilience de la Universidad de Newcastle, en el noreste de Inglaterra. "Podemos esperar tener que hacer frente a más y más de este tipo de eventos en los años venideros".

Más de 1.000 escuelas en Inglaterra han cerrado debido al calor y se cancelaron muchos servicios de tren, mientras se instaba a los pasajeros a evitar los desplazamientos no esenciales en las zonas cubiertas por la alerta roja.

La alerta "roja por salud ante el calor" para gran parte del centro y el sur de Inglaterra, así como para Gales, es apenas la segunda advertencia de este tipo emitida por las autoridades británicas. La primera fue en julio de 2022, cuando las temperaturas superaron los 40 ºC (104 ºF) por primera vez. Se prevé que la temperatura se quede por debajo de los 40 ºC el miércoles, pero podría superar ese nivel —no hace mucho considerado inimaginable— el jueves.

"Las alertas rojas se reservan para los eventos más graves", indicó Mark Sidaway, subdirector de pronósticos de la Met Office, la agencia meteorológica británica. Dijo que los funcionarios esperaban que los efectos se extendieran "más allá de quienes normalmente son más vulnerables al calor".

Hace tanto calor, que se permitió a los periodistas varones que cubren el Parlamento quitarse las chaquetas el miércoles en la tribuna de prensa de la Cámara de los Comunes.

Las autoridades buscan contener los riesgos

En Francia, Italia y España, se advirtió a más de 100 millones de personas que estuvieran especialmente vigilantes ante los peligros por las altas temperaturas.

Como era de esperar, muchas de las principales atracciones del país, incluida la torre Eiffel y el museo del Louvre en París, han restringido los horarios de visita mientras se alteran los horarios escolares y de transporte.

Decenas de miles de hogares en el noroeste de Francia se quedaron sin electricidad después de que dos transformadores en Bretaña dejaron de operar a última hora del martes tras una explosión aparentemente vinculada a la ola de calor. Alrededor de 68.000 hogares seguían afectados por el corte de energía el miércoles.

En Italia, el Ministerio de Salud emitió alertas rojas para 16 ciudades el miércoles, con grandes urbes como Roma, Milán, Florencia y Turín afectadas. La alerta roja "bollino rosso" señala que los riesgos no se limitan a las personas mayores.

Las temperaturas podrían alcanzar máximas de 41 ºC (105 ºF) en Florencia y 38 ºC (104 ºF) en Milán, mientras que se prevé que Roma y Nápoles se mantengan por debajo de 36 ºC (96,8 ºF).

En la Ciudad del Vaticano, los fieles se abanicaban y se apiñaban bajo paraguas en la Plaza de San Pedro para asistir a la audiencia semanal del papa León XIV.

"No sentimos ningún calor en absoluto, sólo un gran amor por el papa", dijo Monica Ruiz, una peregrina de 52 años de España.

Inspirándose en las pausas de hidratación del Mundial

Un remedio que se está promoviendo llega a través del Mundial de fútbol, que actualmente se celebra en Estados Unidos, Canadá y México. La Confederación Europea de Sindicatos dijo que los empleadores deberían inspirarse en las pausas de hidratación utilizadas en el Mundial para conceder a todos los trabajadores descansos pagados y ayudar a mantenerlos a salvo durante las olas de calor.

"Tomarse un descanso con altas temperaturas es una precaución de sentido común, pero demasiados empleadores se niegan a poner en marcha estas y otras medidas necesarias o incluso a discutirlas con los sindicatos, lo que conduce a un número creciente de muertes evitables en los lugares de trabajo europeos", dijo la secretaria general de la CES, Esther Lynch.

Empresas de toda Europa están siguiendo ese consejo y adaptándose al nuevo entorno.

En un importante proyecto de construcción que abarca la concurrida circunvalación de París, los trabajadores de la construcción han pasado a horarios de trabajo más tempranos. Los responsables del sitio han introducido horarios escalonados, y la mayoría de los trabajadores ahora comienzan a las 6 de la mañana y terminan alrededor de la 1 de la tarde.

"En cuanto sale el sol, los trabajadores de verdad van a tomarse tiempo para hacer pausas cada hora y refrescarse", dijo el subdirector del sitio, Travis Demarque.