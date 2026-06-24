Entérate | ¿Qué es la 'Ley Serrano' y cómo se investiga en SLP?

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En San Luis Potosí se cuenta con la tecnología adecuada para comprobar que alguien comete el delito por manipulación de imágenes o videos con Inteligencia Artificial (IA), también conocida como "Ley Serrano", afirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La reforma al artículo 187 TER al Código Penal del Estado, aprobado por el Poder Legislativo en noviembre del 2025, contempla el "uso indebido de Inteligencia Artificial para provocar alarma social". Este delito puede llevar al responsable a la cárcel hasta por 6 años.

La iniciativa del diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, desató el rechazo de organizaciones y medios de comunicación al considerar que la redacción ambigua de la legislación pone en riesgo el ejercicio periodístico o la libertad de expresión. También, sospechan de una maniobra gubernamental para la censura.

En entrevista, la fiscal general reconoció que la realización de peritajes para corroborar el origen de las creaciones no es un tema sencillo, sin embargo, se atiende a través del Área Especializada de Inteligencia.

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Refirió que dicho departamento de la FGE estudia diferentes aspectos al momento de la elaboración de los análisis periciales, y no solo para este tipo de conductas delictivas, sino para otras.

"Tenemos un área especializada, y bueno, es un tema de pedir la pericial (...) es un tema que evidentemente se analizan diversos aspectos por parte de Inteligencia", aseveró García Cázares.