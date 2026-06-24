Charlie Brown presenta a su amiga por correspondencia en nueva película

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La amiga por correspondencia de Charlie Brown por fin es revelada en su nueva película

Por MARK KENNEDY Associated Press

NUEVA YORK (AP) — Charlie Brown empezó a escribirle a una amiga por correspondencia no mucho después de que la tira cómica "Peanuts" debutara en los periódicos en 1950. Nadie había podido ver a quien estaba al otro lado de sus cartas, hasta ahora.

Se llama Mia, y es una niña de Londres, de ascendencia surasiática, que usa silla de ruedas. Entra deslizándose al centro de atención en la película animada "Snoopy Unleashed", que llegará a Apple TV en 2027, y ayuda a Charlie Brown, Snoopy y la pandilla a explorar de qué se trata realmente ser un amigo.

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"La historia trata, en realidad, de lo que es la amistad verdadera, y creo que eso sigue siendo algo relevante no solo para los niños, sino también para los adultos", dijo la productora Bonnie Arnold.

"Los verdaderos amigos te quieren por quien eres. Y eso es algo que no solo tenemos que aprender cuando somos niños, sino que debemos recordarnos a nosotros mismos a medida que nos convertimos en adolescentes y jóvenes adultos y adultos e incluso en la vejez", agregó.

La historia y personajes principales

En la película, de 80 minutos, Mia hace una visita sorpresa a un Charlie Brown que de pronto se pone nervioso y debe estar a la altura de la versión cuidadosamente construida de sí mismo que ha presentado en sus cartas. Entonces su relación con Snoopy se resiente, y el perro sale disparado hacia una ciudad cercana. Naturalmente, Charlie Brown y la pandilla, además de Mia, salen tras él.

Con Mia, los creadores querían dar vida a alguien lo más diferente posible de Charlie Brown: una niña, no de un suburbio ni de un pueblo rural, que se mueve por el mundo de otra manera, sin mascota, y con confianza.

El director Steve Martino comenta: "Charlie Brown probablemente es uno de los seres humanos más inseguros que conocemos. Eso es lo que lo hace encantador. Es como nos vemos reflejados en él. Así que sentimos que queríamos que Mia estuviera más a gusto con quien es", y añade: "Una parte importante de su papel en la película es ser un espejo para Charlie Brown, viajar con él y reflejar algunas cosas que él no podía ver por sí mismo".

Ambientación y nuevos personajes

Eligieron Londres como el hogar de Mia porque eso elevaba la apuesta.

Martino explica: "Si esa amiga por correspondencia iba a venir de visita, sería una historia mucho más potente si viniera de mucho más lejos. Él tiene una sola oportunidad de causar una buena impresión". (Además, le dio a Lucy la oportunidad de creer, de algún modo, que Mia podría ser de la realeza).

En la ciudad, Mia se siente más cómoda que Charlie Brown y la pandilla, que están fuera de lugar, como cuando se topan por primera vez con una puerta giratoria y se asombran. La banda sonora de jazz se vuelve más frenética a medida que los niños se abren paso entre el tráfico de bocinazos y la energía urbana.

El viaje de Snoopy a la ciudad también presenta a otro personaje nuevo: un perro callejero mestizo, sin nombre, de pelo dorado, que se convierte en su amigo de "los opuestos se atraen", como Mia y Charlie Brown.

Arnold señala: "Snoopy definitivamente es más un personaje de tipo humano. Camina en dos patas y no en cuatro". El perro callejero, en cambio, "camina en cuatro, ladra, jadea, es más perruno, pero se hace amigo de Snoopy. Aunque sus acciones son un poco de cachorro, está un poco más curtido en lo que significa andar por ahí".

Guion y autenticidad

El guion fue escrito por Craig Schulz, hijo de Charles M. Schulz, creador de "Peanuts", y por su propio hijo, Brian Schulz, junto con Neil Uliano y Karey Kirkpatrick. Para retratar con precisión la vida en una silla de ruedas, los creadores consultaron a varios grupos, entre ellos Disability Belongs.

Eligieron a Lara Mehmet, usuaria de silla de ruedas que vive a las afueras de Londres, para dar voz a Mia tras un largo proceso de audiciones, y ella ayudó a que el guion sonara más auténtico.

Aunque el público de hoy está más familiarizado con los mensajes de texto, los mensajes instantáneos y las publicaciones en redes sociales, los realizadores esperan que vean los mismos temas de autenticidad y de imagen en una historia que nace de cartas enviadas por correo tradicional.

Martino sostiene: "En las redes sociales, nos gusta curar y proyectar una vida que sea lo mejor de quienes somos. Y pensé que eso era un material narrativo riquísimo para explorar. Hoy nos comunicamos de manera distinta, pero los sentimientos son universales".

"Peanuts" se publicó en más de 2.600 periódicos, llegó a millones de lectores en 75 países y terminó en 2000. Desde entonces, Charlie Brown y Snoopy han prosperado en la era digital con nuevos especiales y series.

Además de "Snoopy Unleashed", Apple TV tiene prevista la segunda temporada de "Camp Snoopy" para junio, un nuevo especial, "Snoopy Presents: There's No Place Like Home, Snoopy", que se estrenará a finales de julio, y los clásicos de "Peanuts", "This Is America, Charlie Brown" y "The Charlie Brown and Snoopy Show", estarán disponibles en la plataforma a principios de julio.

Los realizadores atribuyen a Schulz el mérito de haber dejado un legado de niños muy creíbles y una capacidad para conectar con la experiencia humana, con todas sus vulnerabilidades.

"Lo que Charles Schulz hizo tan bien en las tiras cómicas fue tocar temas que nos afectan a todos a cualquier edad, ¿no? Algunas verdades universales sobre las relaciones", dijo Arnold.