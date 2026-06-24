Anuncian inspecciones nucleares en Irán tras acuerdo con EU

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El jefe de la agencia nuclear de las Naciones Unidas indicó el miércoles que sus inspectores visitarán instalaciones iraníes de enriquecimiento nuclear como parte del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Pero un diplomático iraní insistió en que cualquier visita de ese tipo sólo se produciría después de un acuerdo definitivo.

Los comentarios hicieron eco de declaraciones contradictorias sobre inspecciones nucleares hechas un día antes por Estados Unidos e Irán. En la semana posterior a que los dos países firmaran el acuerdo, sus líderes han discrepado repetidamente en público sobre lo que ese documento realmente significa.

El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, reconoció el miércoles la "guerra de palabras" sobre el programa nuclear de Irán. Pero las narrativas enfrentadas se desarrollan en varios frentes, incluida la guerra de Israel en Líbano con el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, y cómo Teherán gastará miles de millones de dólares una vez que sean descongelados.

Mediante la firma del memorando de entendimiento, Estados Unidos e Irán acordaron un período de 60 días para concretar estos y otros detalles. Hasta que eso ocurra, lo cual tendrá lugar en conversaciones privadas, los líderes de ambos países también seguirán negociando en público, aumentando los riesgos de descarrilar el incómodo alto el fuego en la región.

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Los combates entre Israel y Hezbollah, una amenaza para la diplomacia entre Estados Unidos e Irán, se intensificaron el miércoles. Israel lanzó un ataque aéreo en el que murieron dos personas en el sur de Líbano, informó la agencia estatal de noticias del país. Fue el primer ataque aéreo de Israel en Líbano desde que el más reciente alto el fuego entró en vigor el sábado. Hasta el momento, el ejército israelí no ha comentado sobre el ataque.

El OIEA dice que las inspecciones van a ocurrir

Desde que Israel lanzó una guerra de 12 días contra Irán en 2025, Teherán ha bloqueado el acceso del OIEA para visitar sitios de enriquecimiento. Se cree que la República Islámica almacena suficiente uranio altamente enriquecido como para construir hasta 10 armas nucleares, si decidiera hacerlo. Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa es pacífico, aunque es el único país del mundo que tiene uranio enriquecido hasta una pureza del 60% sin un programa de armas.

El comentario de Grossi fue el más firme hasta ahora por parte de la agencia de Naciones Unidas, que es considerada clave para determinar el estado de las reservas nucleares de Irán.

"Puedo entender las declaraciones políticas, son parte de la realidad, pero lo fundamental que me gustaría recordarles y llamar su atención es que ha habido un Memorando de Entendimiento, firmado por ambos presidentes", dijo en la central nuclear Fukushima Daiichi, afectada por el tsunami.

El acuerdo "establece explícitamente que las actividades nucleares que se van a llevar a cabo con respecto a las instalaciones de material nuclear serán supervisadas por el OIEA —en todos los términos", afirmó.

"Obviamente, para hacer eso, tendremos que inspeccionar", dijo Grossi. "El que esto ocurra pasado mañana o en una semana o en 10 días, es importante, pero no esencial. Esto va a ocurrir".

El acuerdo prevé que el uranio de Irán sea "rebajado" con respecto a los niveles altamente enriquecidos.

Kazem Gharibabadi, un viceministro de Exteriores iraní, arremetió contra Grossi tras sus comentarios, diciendo que Teherán no se reunió con él mientras estaba en Suiza.

"Estos asuntos se revisarán y decidirán únicamente en el marco de un acuerdo final y como resultado de una acción práctica por la otra parte para poner fin a todas las sanciones y otras medidas", escribió Gharibabadi en X.

"No se puede impulsar la política de 'agitar y apoderarse' con bombo mediático", añadió.

El OIEA no tiene acceso a los sitios bombardeados

Al OIEA se le ha permitido visitar otros sitios nucleares en Irán desde la guerra de 2025. Pero sin acceder a los sitios de enriquecimiento, el organismo dice que no puede verificar el estado de las reservas de Irán. Tanto Irán como el OIEA dicen que Teherán no ha estado enriqueciendo uranio, pero expertos en no proliferación temen que la República Islámica pueda estar trasladando sus reservas.

La semana pasada, Estados Unidos e Irán acordaron el convenio, que prevé que Teherán diluya sus reservas de uranio enriquecido y exime las sanciones respaldadas por Estados Unidos sobre el petróleo iraní.

Pero el incómodo alto el fuego ya ha sido puesto a prueba por Irán al decir que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los combates entre Israel y la milicia Hezbollah, respaldada por Irán, en Líbano.

El ministro de Defensa de Israel dijo el miércoles que Estados Unidos no ha exigido que Tel Aviv se retire de Líbano. El líder israelí Benjamin Netanyahu declaró más tarde que "mientras yo sea primer ministro, mantendremos la zona de seguridad en el sur de Líbano".

Funcionarios libaneses e israelíes se reúnen esta semana en Washington como parte de negociaciones directas entre los dos países, mediante las cuales Líbano espera alcanzar un plan para la retirada israelí.

Se espera que las conversaciones a nivel técnico entre Estados Unidos e Irán se reanuden a principios de la próxima semana en Suiza, dijo el miércoles el Ministerio paquistaní de Exteriores. Pakistán ha sido un mediador clave.

Estados Unidos tiene un plan para supervisar los fondos congelados de Irán

El acuerdo provisional también incluye un compromiso de descongelar miles de millones de dólares en activos iraníes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que ese dinero se destine a comprar productos agrícolas cultivados en Estados Unidos, pero funcionarios iraníes dicen que Teherán debería decidir cómo se gasta.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que su departamento enviaría personal a Qatar para supervisar lo que ocurra con los fondos. Afirmó en una entrevista con CNBC que Irán gastaría "un porcentaje muy grande" de su dinero liberado en "alimentos y medicinas de Estados Unidos".

"Reciclaremos el dinero de vuelta a productos de Estados Unidos", afirmó.

Marco Rubio está en Oriente Medio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajó por el golfo Pérsico para una gira de tres países, comenzando con una reunión en Abu Dabi con el presidente emiratí Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dijo el Departamento de Estado el miércoles.

"No haremos nada que socave la seguridad de nuestros aliados", dijo Rubio más tarde en Kuwait, donde el gobierno de Trump anunció la reapertura limitada de la Embajada de Estados Unidos, que fue cerrada en el punto álgido de la guerra con Irán.

Antes de partir hacia Baréin, Rubio dijo que las negociaciones en curso incluyen la creación de "cientos de áreas específicas" donde el ejército libanés podría asegurar su territorio. Calificó las conversaciones como parte del proceso y dijo que no va a "ocurrir de la noche a la mañana".