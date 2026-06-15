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Departamento de Justicia investiga a Gavin Newsom y su esposa

El gobernador de California enfrenta pesquisas federales relacionadas con su entorno y su esposa.

Por AP

Junio 15, 2026 05:40 p.m.
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Departamento de Justicia investiga a Gavin Newsom y su esposa
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      SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, afirmó el lunes que el Departamento de Justicia lo está investigando a él y a su esposa, y acusó al gobierno del presidente Donald Trump de tenerlo en la mira por motivos políticos al tiempo que sopesa una candidatura presidencial.

      Newsom, rival político desde hace tiempo del presidente republicano, señaló en un video publicado en X que, en los últimos días, agentes federales han llamado a las puertas de sus amigos y de exempleados, y han solicitado registros "no porque hayan encontrado un delito, sino porque simplemente están tratando de encontrar uno".

      "Donald Trump no sólo viene por mí por mis tuits mordaces", indicó Newsom en referencia a su uso de las redes sociales para burlarse de Trump. "Viene por mí porque estoy considerando postularme para presidente, porque odia que lo haya confrontado de manera constante una y otra vez por sus mentiras y engaños".

      De momento no quedan claros los detalles completos de cualquier investigación relacionada con Newsom.

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      Una persona familiarizada con el asunto confirmó que hay múltiples investigaciones federales sobre personas del entorno de Newsom, incluida una relacionada con los impuestos de su esposa. Las pesquisas comenzaron el año pasado tras denuncias de personas dentro del gobierno de California, y el liderazgo político en Washington no participó en la decisión de abrirlas, indicó la persona, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a comentar públicamente investigaciones en curso.

      Se trata de las investigaciones más recientes que se conocen del Departamento de Justicia relacionadas con uno de los adversarios de Trump, una tendencia que ha suscitado críticas de que el gobierno está utilizando a la agencia de seguridad pública como un arma política.

      El Departamento de Justicia también ha abierto pesquisas o ha presentado cargos contra el exdirector del FBI James Comey, la fiscal general de Nueva York Letitia James, el exdirector de la CIA John Brennan y el expresidente de la Reserva Federal Jerome Powell, entre otros percibidos como enemigos políticos del presidente.

      "Uno por uno, cualquiera que haya desafiado a Donald Trump ha terminado en su lista de objetivos, y hoy me uno con orgullo a esa lista", declaró Newsom en el video.

      El presidente ha arremetido repetidamente contra el estado dominado por demócratas durante su segundo mandato, incluso al recortar un plan emblemático para reducir las emisiones que calientan el planeta provenientes de los automóviles, retener ayuda para la recuperación tras incendios forestales y presentar una demanda por políticas estatales que respaldan a estudiantes deportistas transgénero. El estado ha respondido presentando decenas de demandas contra el gobierno federal.

      Newsom también encabezó un intento para contrarrestar un esfuerzo respaldado por Trump en Texas para redistribuir distritos congresuales a favor de los republicanos, al promover una medida de redistribución de distritos exitosa en California diseñada para que los demócratas ganen cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

      ___

      Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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