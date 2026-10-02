Reclusas en Lima confeccionan muñecos del papa León XIV

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LIMA (AP) — Decenas de reclusas de la única cárcel de mujeres de la capital de Perú confeccionaban el viernes muñecos de lana, camisetas, collares y rosarios con la imagen del papa León XIV quien llegará en noviembre al país durante su primera gira por Sudamérica.

Talleres de reinserción social en prisiones peruanas

La iniciativa forma parte de los talleres que se realizan en diversas prisiones peruanas para favorecer la reinserción social de los presos y dotarlos de habilidades laborales que les permitan generar ingresos económicos cuando salgan en libertad, según las autoridades.

Yulissa Bazalar, quien cumple una condena por tráfico de drogas, dijo a The Associated Press que "tener la mente ocupada es lo más importante" mientras confeccionaba medallas con el rostro de Robert Prevost en un taller de trabajo voluntario. "Me siento triste de estar en este lugar, pero contenta por la llegada de un papa peruano", añadió al recordar que tiene cuatro "hijos hermosos" que "la esperan con ansias".

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Testimonios de internas sobre la llegada del papa León XIV

Muy cerca Zuly Cabanillas tejía con un ganchillo y lana de colores. La mujer de 27 años dijo que Prevost es "una representación lo bastante grande de Dios" y que siente que su llegada a Perú va a motivar a los reos a "levantarse y superar las adversidades". "No todo es malo en la cárcel, no todo es lo que parece... de todo lo malo debemos sacar algo bueno", indicó.

La idea de crear adornos relacionados a Prevost surgió en 2025 luego de que el religioso de nacionalidad estadounidense y peruana se convirtió en papa, según las autoridades carcelarias.

En la cárcel de mujeres de Lima trabajan 245 internas de un total de más de 800. En todo Perú más de 29.000 internos trabajan, de acuerdo con datos oficiales.

Pese a que los católicos en Perú han ido disminuyendo desde 98,5% en el censo de 1940 hasta 76% en el de 2017, la llegada de León XIV ha despertado interés en miles de peruanos. Algunos negocios han comenzado a fabricar camisetas, dulces e incluso una cafetería dibuja el rostro del papa en sus tazas de capuchino.

León XIV, de 71 años, trabajó 22 años en Perú donde fue obispo de la ciudad de Chiclayo. El papa visitará Sudamérica por primera vez en noviembre en una gira que incluye Uruguay, Argentina y Perú.