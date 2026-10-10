Max Verstappen consigue pole en Gran Premio Singapur

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SINGAPUR (AP) — Max Verstappen es el piloto a vencer en la Fórmula 1 una vez más, pero Kimi Antonelli continúa su marcha hacia el título.

Verstappen se impuso el sábado en la carrera sprint y luego consiguió la 50ª pole de su carrera para el Gran Premio de Singapur, todo en un circuito donde nunca había ganado ni había largado desde el primer puesto.

"Esta es la que quería", dijo.

Además de Verstappen, el otro gran ganador del día fue Antonelli, quien amplió su ventaja sobre George Russell cuando su compañero de Mercedes se estrelló cuando iba al frente en el sprint. El italiano se clasificó cuarto, lo que lo prepara para otro resultado sólido mañana, cuando Russell debe cumplir una penalización en la parrilla.

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Un Red Bull mejorado ha sido clave para darle la vuelta a la temporada de Verstappen, pero todavía tiene un gran defecto.

Verstappen dijo que Red Bull tendrá que trabajar en sus salidas "horrendas" después de que perdió el liderato en la arrancada, tal como le ocurrió en Malasia la semana pasada — cuando aun así consiguió su primera victoria en 2026.

"No aceleramos al salir", dijo. "Hasta ahora siempre tenemos salidas terribles, así que tenemos que entender qué está pasando ahí".

Un sprint caótico y una clasificación tranquila

En una carrera caótica que también vio a Lando Norris chocar con su compañero de McLaren Oscar Piastri, Russell superó a Verstappen en la arrancada con la pista mojada. Pero el británico perdió el control de su monoplaza unos metros más adelante, tras pisar con una rueda la línea pintada al final de la primera vuelta, lo que le hizo dar un trompo en la pista y chocar contra la barrera.

Russell golpeó el auto con las manos, frustrado, mientras salía.

"Estoy bien. Perdón, perdón, perdón", dijo a su equipo por radio.

Verstappen se encaminó entonces hacia la victoria, con los Ferraris de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en segundo y tercer puesto, respectivamente.

La clasificación fue un asunto más tranquilo, pero aun así una pelea pareja entre Verstappen y los Ferraris, con McLaren y Mercedes un poco fuera del ritmo.

El compañero de equipo de Verstappen en Red Bull, Isack Hadjar, ha sido uno de los mejores pilotos de la F1 desde su regreso de una lesión el mes pasado, pero el sábado fue más bien un espectador, mirando desde el garaje después de un problema en el auto al inicio de la sesión.

En la parte final de la clasificación, la primera vuelta de Verstappen resultó ser suficiente, ya que aguantó para conseguir la pole 0,054 segundos por delante del Ferrari de Charles Leclerc, con Lewis Hamilton tercero y Antonelli cuarto.

Russell se clasificó sexto, pero eso significa poco porque su penalización lo envía al fondo de la parrilla en una pista donde adelantar es notoriamente difícil.

Antonelli da otro paso hacia el título

Antonelli acabó cuarto en el sprint y amplió su ventaja sobre Russell de 84 puntos a 89, luego de avanzar dos posiciones en la última vuelta tras el choque de Norris y Piastri delante de él.

Norris intentó un adelantamiento ambicioso por el interior a su compañero de equipo, pero lo calculó muy mal y envió al australiano a trompear contra la barrera. El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, negó con la cabeza consternado desde el muro de pits.

Russell tendrá una penalización en la parrilla de largada del Gran Premio del domingo, lo que significa que Antonelli, de 20 años, podría dar otro gran paso para convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1. Antonelli ha estado luchando por acostumbrarse al paquete de mejoras de Mercedes en su auto en las últimas semanas.

Russell no fue el único piloto al que sorprendieron las condiciones de pista mojada. Fue uno de ocho que no terminaron tras una serie de choques y problemas técnicos, con Hadjar detenido por problemas en el auto.

Liam Lawson fue quinto para Racing Bulls, con Oliver Bearman, de Haas, sexto y Nico Hülkenberg séptimo para Audi.

Norris se recuperó para sumar un punto en octavo en el último sprint de 2026 y evitó una penalización por el choque con Piastri cuando los comisarios dijeron que el australiano compartía parte de la culpa.

La salida de la prueba de sprint se demoró debido a la fuerte lluvia, en la segunda semana que una carrera de F1 comienza tarde. El Gran Premio de Baréin de la semana pasada, que se disputó en Malasia, se demoró primero por un aguacero y luego porque el software de varios autos no lograba adaptarse a las condiciones de pista mojada.

La FIA emitió una actualización de software que también se estaba utilizando en Singapur esta semana.