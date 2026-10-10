Presidente Lai Ching-te reafirma libertad en Día Nacional de Taiwán

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TAIPÉI, Taiwán (AP) — El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, dijo que Taiwán valora la paz, pero no renunciará a su libertad, en un discurso con motivo del Día Nacional de la isla el sábado, mientras el territorio sigue siendo una fuente de tensiones entre Estados Unidos y China.

Discurso del presidente Lai Ching-te en Día Nacional de Taiwán

El discurso de Lai provocó críticas de Beijing, que lo acusó de ignorar los hechos y engañar a la opinión pública.

Taiwán ha enfrentado una creciente presión militar y política por parte de China, que considera a la democracia insular como una provincia separatista que debe ser recuperada por la fuerza si fuese necesario. En septiembre, durante su visita a Washington, el presidente de China, Xi Jinping, le dijo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que esperaba que Washington se adhiriera a "la posición correcta de oponerse a la ´independencia de Taiwán´".

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Presión militar y política de China sobre Taiwán

Lai apuntó que Beijing ha ejercido presión en un intento de cambiar el statu quo en el estrecho de Taiwán y que la "determinación" de la isla no se limita únicamente a su propia supervivencia frente a la "expansión autoritaria". Se trata también de si la comunidad internacional todavía cree que la fuerza no puede prevalecer sobre las normas, sostuvo.

Lai señaló que el aumento de la inversión en defensa de Taiwán busca disuadir la guerra, no provocarla.

"Estamos reforzando nuestra autodefensa no para abandonar el diálogo, sino para garantizar que el diálogo pueda tener lugar sobre la base de la paridad y la dignidad", manifestó.

China y Taiwán se han gobernado por separado desde 1949, cuando una guerra civil llevó al Partido Comunista al poder en Beijing. El derrotado Partido Nacionalista huyó a Taiwán. Desde entonces, la isla ha funcionado con su propio gobierno.

Lai trata de recabar apoyo para las preocupaciones de Taiwán

China ha presionado a Estados Unidos para que frene la venta de armas a Taiwán, especialmente durante la cumbre entre Trump y Xi celebrada en Beijing en mayo. Tras esa reunión, se paralizó un paquete récord de armas estadounidenses para la isla por un valor de 14.000 millones de dólares.

En septiembre, Xi pidió a Estados Unidos que manejara el tema de Taiwán "con prudencia".

Lai señaló el sábado que Taiwán da la bienvenida al diálogo entre China y Estados Unidos para gestionar su rivalidad y reducir el riesgo de conflicto y guerra, pero señaló que mantener la paz requiere una comprensión correcta de la historia.

"Debe respetarse el derecho del pueblo de Taiwán a existir", afirmó. "Las democracias del Indo-Pacífico deben unir fuerzas para garantizar que no se cambie el statu quo de paz y estabilidad en la región".

China arremete contra Lai por abogar por la independencia de Taiwán

El Ministerio de Defensa de la isla reportó que 21 aeronaves militares chinas y siete buques de la armada operaron alrededor de Taiwán en un periodo de 24 horas hasta las 6 de la mañana del sábado, con 13 de los aviones cruzando la línea media del estrecho de Taiwán y entrando en la zona de identificación de defensa aérea de la isla.

La portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, Zhang Han, criticó a Lai por lo que calificó como aferrarse obstinadamente a una mentalidad de "independencia de Taiwán" en su discurso, según la agencia noticiosa oficial china Xinhua.

Zhang dijo que Lai exageró la idea de una amenaza procedente del continente y promovió la falsa narrativa de "democracia frente a autoritarismo", acusándolo de intentar buscar la independencia por medios militares y recurriendo a fuerzas extranjeras.

El mandatario avivó la confrontación a través del estrecho y socavó la paz y la estabilidad, afirmó la vocera, de acuerdo con el reporte de Xinhua.

Invitados extranjeros, entre los que estaba el rey Mswati III de Esuatini y el vicegobernador de Indiana, Micah Beckwith, transmitieron sus felicitaciones en Taiwán, de acuerdo con la oficina de Lai. Esuatini es el único aliado diplomático de Taiwán en África. Una delegación parlamentaria japonesa también visitó la isla y se sumó a las celebraciones.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, enfureció a Beijing el pasado noviembre al decir que cualquier movimiento chino contra Taiwán podría provocar una respuesta militar japonesa.

La celebración del Día Nacional conmemora el establecimiento de la República de China, que derrocó a la dinastía Qing en 1911. El gobierno nacionalista se trasladó a Taiwán en 1949, mientras los comunistas de Mao Zedong llegaban al poder en el continente durante la guerra civil.