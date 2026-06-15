Guerra en Gaza cobra más de 73 mil víctimas

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Deir Al-Balah, Franja de Gaza.- El número de palestinos muertos por la guerra entre Israel y Hamás ha superado los 73.000, informó el domingo el Ministerio de Salud de Gaza, mientras Israel ha seguido atacando pese a un frágil acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre.

Israel dice que sus ataques son sólo contra Hamás y otros milicianos que representan una amenaza o en respuesta a violaciones del alto al fuego, incluidos ataques ocasionales.

Casi 1.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la tregua, según el ministerio de salud. Cinco soldados israelíes han muerto desde entonces.

El número total de muertos desde el inicio de la guerra es ahora de 73.001y más de 173.200 personas han resultado heridas.

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El acuerdo de alto el fuego, mediado por Estados Unidos y alcanzado en octubre, puso fin a las operaciones militares a gran escala y condujo al regreso de todos los rehenes restantes. Pero otros elementos del acuerdo se han estancado, ya que Hamás se ha negado a desarmarse y las tropas israelíes han avanzado en lugar de retirarse. Ambas partes acusan a la otra de violar el acuerdo.

El avance en todos los demás asuntos —incluida la reconstrucción, las retiradas de tropas israelíes y el establecimiento de un nuevo gobierno palestino— se ha frenado por el estancamiento sobre el desarme de Hamás.