Hundimiento de ferry en Guyana deja al menos 100 muertos

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GEORGETOWN, Guyana (AP) — El gobierno de Guyana enfrenta presión para explicar por qué un ferry gestionado por el Estado se hundió el fin de semana, con un saldo estimado de 100 muertos, mientras las autoridades piden a una población cada vez más frustrada que espere la conclusión de una investigación oficial.

Impacto en la comunidad

Las autoridades informaron que 76 de los 179 pasajeros que se cree iban a bordo del ferry sobrevivieron al peor desastre marítimo registrado en la nación sudamericana. Hasta el miércoles, se habían recuperado 65 cuerpos, mientras los buzos buscaban a casi 40 más con ayuda de recursos navales de Brasil y Trinidad y Tobago.

Decenas de guyaneses seguían reuniéndose en la localidad norteña de Charity, con la esperanza de que se encontraran los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos.

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"Sé que mi bebé está en ese barco", afirmó Samantha Ramin, quien perdió a dos de sus tres hijos.

Los equipos recuperaron el cuerpo de su hija pequeña, pero su bebé varón sigue desaparecido.

"Sé que está ahí abajo. Sé que está ahí abajo", señaló. "Quiero ver que encuentren a mi bebé".

Cronología del caso

El MV Barima, un ferry de 87 años, zarpó el sábado desde Georgetown, la capital, hacia Port Kaituma cuando empezó a hacer agua y volcó en aguas del Atlántico frente a la costa de Essequibo. Aunque el manifiesto del barco registraba 116 pasajeros y 17 tripulantes, las autoridades creen que a bordo iban hasta 179 personas.

Cada vez más guyaneses se preguntan por qué se tardó tanto en rescatar a la gente, y algunos sobrevivientes dijeron a The Associated Press que pasaron horas en el agua.

Mientras continúa la búsqueda, los sobrevivientes también se han quejado de que la embarcación iba sobrecargada de personas y carga, incluidos motores de gran potencia, algunos vehículos, grandes contenedores de combustible, vehículos todoterreno y carga comercial.

Un sobreviviente identificado como Leon Murray dijo a reporteros que sintió que el ferry iba sobrecargado en comparación con las decenas de veces que había viajado en él.

"La gente carga, carga, carga el vapor", señaló. "Estaba lleno, lleno, lleno allá abajo".

Murray y otros sobrevivientes han dicho a reporteros que el ferry tuvo problemas de motor pocas horas después de su salida, pero que la tripulación lo reparó sobre la marcha en lugar de regresar. También acusó a miembros de la tripulación de ignorar las advertencias de que el ferry estaba haciendo agua: "Nos dijeron que es normal".

Funcionarios del gobierno han dicho que el ferry estaba por debajo de su capacidad en pasajeros y carga, pero subrayaron que hay demasiadas versiones distintas sobre lo ocurrido como para llegar a una conclusión definitiva.

Acciones de la autoridad

El director de la Agencia Marítima, Stephen Thomas, dijo a la AP que las autoridades esperan una investigación exhaustiva que determine detalles, incluida la carga de la embarcación y el papel del personal de supervisión, antes de sacar conclusiones.

"No tenemos nada que ocultar", declaró el primer ministro Mark Phillips a reporteros a última hora del martes. "Se hará responsables a las personas en función del desenlace, los resultados y las recomendaciones de esa comisión".

"Cuando se establezca que hubo negligencia, mala conducta o delito penal, los responsables enfrentarán todo el peso de la ley", agregó. "No habrá excepciones ni tolerancia para acciones que pongan en riesgo la vida de inocentes".

La policía ya ha detenido al capitán rescatado y al menos a otro miembro de la tripulación, de quien dicen que dio positivo en marihuana.

Ante la pregunta de por qué un ferry de 87 años seguía en servicio, el gobierno respondió que esperaba la finalización de un muelle especial en Port Kaituma para recibir una nueva embarcación de 12,7 millones de dólares, adquirida de India en los últimos meses para reemplazar al MV Barima. Los trabajos están en una etapa avanzada.

El MV Barima entró por última vez a dique seco en 2024 para reparaciones mayores y tenía programados trabajos adicionales en octubre.