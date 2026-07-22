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Canelo Álvarez cambia fecha de pelea con Mbilli por familia

El boxeador mexicano Canelo Álvarez confirmó que su cambio de fecha se debió a problemas familiares resueltos.

Por El Universal

Julio 22, 2026 08:10 p.m.
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Canelo Álvarez cambia fecha de pelea con Mbilli por familia
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- Desde que Saúl 'Canelo' Álvarez perdió contra Terence Crawford en Las Vegas, la expectativa por ver al boxeador tapatío nuevamente en un cuadrilátero ha ido creciendo en los amantes del pugilismo. Sin embargo, tendrán que esperar un poco más de lo esperado.

      Canelo Álvarez explica cambio de fecha en pelea contra Mbilli

      Hace unos meses, se había anunciado que "Canelo" pelearía el 12 de septiembre en Arabia Saudita contra Christian Mbilli, el campeón vigente del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría del peso supermediano, pero este miércoles trascendió que el mexicano cambió la fecha del combate por motivos familiares.

      "Hubo algunos problemas con mi familia que tenía que arreglar, pero ya está todo bien, siempre fui muy disciplinado y organizado con mis entrenamientos y no estaba listo para ir al campamento, por eso postergué la pelea, porque tenía que atender primero a la familia, pero ya está todo bien y estoy listo para entrenar y ahora será el 31 de octubre", confesó Álvarez en entrevista con Ariel Helwani.

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      Contexto deportivo y fechas relevantes para México

      Ese mismo fin de semana será atractivo para los mexicanos, ya que también se llevará a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1. El atractivo agregado es que es el fin de semana del Día de Muertos, así que la pelea podría tener una temática al respecto.

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