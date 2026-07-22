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Muere Mike Preston, actor de "Mad Max 2" y "La ley y el orden"

Preston destacó en cine y televisión, con roles en Australia y Estados Unidos.

Por El Universal

Julio 22, 2026 08:09 p.m.
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Muere Mike Preston, actor de Mad Max 2 y La ley y el orden
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- El actor británico Mike Preston, reconocido por interpretar a "Papagallo" en "Mad Max 2: El guerrero de la carretera", falleció a los 93 años.

      Aunque Preston perdió la vida el pasado 8 de junio en Florida, fue hasta ahora que su esposa, Josie Preston, confirmó la noticia a Variety. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento.

      Preston, cuyo nombre real era Jack Davis, inició su carrera como cantante y se convirtió en uno de los primeros intérpretes en alcanzar las listas de popularidad a finales de la década de 1950. Entre sus éxitos destacó su versión de "Mr. Blue", lanzada en noviembre de 1959.

      Más tarde emigró a Australia, donde trabajó como artista en clubes nocturnos y comenzó su trayectoria en la televisión como presentador de "In Melbourne Tonight".

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      Sus primeros papeles como actor llegaron en la serie policiaca "Homicide", donde dio vida al detective Bob Delaney, y posteriormente se incorporó a la telenovela "Bellbird". También participó en producciones como "Tandarra", "Cop Shop" y "Chopper Squad".

      Su debut en el cine ocurrió con "Stoney" (1969), aunque uno de sus trabajos más recordados fue en "Mad Max 2: El guerrero de la carretera". Posteriormente actuó en la cinta de ciencia ficción "Metalstorm: La destrucción de Jared-Syn".

      A lo largo de su trayectoria también realizó participaciones especiales en series como "Ellen", "Alien Nation", "Dark Justice" y "La ley y el orden". Entre las décadas de 1980 y 1990 apareció como actor invitado en más de una docena de producciones televisivas.

      Antes de dedicarse por completo al mundo del espectáculo, Preston también se desempeñó como boxeador.

      Su última participación artística fue como actor de doblaje en el videojuego "The Getaway", publicado en 2002.

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