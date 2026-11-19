Hallan cabezas de estuco en Guatemala
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CIUDAD DE GUATEMALA.- Varias cabezas elaboradas con estuco y distintas piezas de cerámica son algunos de los nuevos hallazgos que fueron realizados por arqueólogos en la Cuenca Mirador , un complejo prehispánico del período Preclásico maya situado al norte de Guatemala.
Algunos de los descubrimientos fueron presentados el miércoles por los expertos en una conferencia de prensa, entre ellos las imágenes de siete cabezas que habrían estado insertadas en piedra caliza y representan a deidades de los mayas. Sus rostros elaborados con estuco —material hecho a base de cal, piedra caliza y arena— tienen ojos grandes, en ocasiones rasgados, y narices protuberantes.
En la Cuenca Mirador, situada al norte del departamento de Petén y descubierta en 1882, se habría asentado parte de la cultura maya precolombina del Preclásico Medio y Tardío, entre los años 1.000 aC y 250 dC. Consta de más de 3.000 kilómetros cuadrados de bosque y comenzó a explorarse desde 1978.
Richard Hansen, director del proyecto, destacó en un comunicado de prensa que la Cuenca Mirador "es un sistema integral, cultural y natural de enorme impacto mundial" y "está considerada como el sitio más grande del hemisferio americano, por su extensión".
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