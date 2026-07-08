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Roberto Lazzeri destaca reciprocidad en revisión del T-MEC

El fortalecimiento del T-MEC y el Plan México son clave para certidumbre e inversión bilateral.

Por El Universal

Julio 08, 2026 08:16 p.m.
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Roberto Lazzeri destaca reciprocidad en revisión del T-MEC
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- En medio de la revisión del T-MEC, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, dijo que la reciprocidad debe ser el principio que ordene relación entre ambos países.

      Embajador Lazzeri destaca reciprocidad como base en relación México-EU

      El diplomático mexicano aseguró que nuestro país responde "con hechos y resultados y espera lo mismo a cambio".

      Al destacar que "los acuerdos también se construyen escuchando", el embajador destacó un intercambio con la Atlantic Council.

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      "La reciprocidad debe ser el principio que ordene esta relación: una asociación entre iguales, en la que cada parte cumple su palabra y ofrece certidumbre a la otra.

      Fortalecimiento del T-MEC y Plan México para inversión y coproducción

      "México responde con hechos y resultados y espera lo mismo a cambio. La reciprocidad no se exige, se demuestra y México ya la demuestra", escribió en sus redes.

      "Sobre esa base seguiremos fortaleciendo nuestra plataforma de coproducción bajo la arquitectura del T-MEC, generando mayor contenido regional y dando certidumbre a la inversión con el Plan México.

      "Ese será el espíritu con el que seguiremos trabajando desde Washington", agregó.

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