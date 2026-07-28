Hay tres sospechosos por el tiroteo en Seattle

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SEATTLE.- La policía asegura ahora que hubo al menos tres sospechosos involucrados en un tiroteo en una feria gastronómica cerca de la Space Needle de Seattle durante el pasado fin de semana, incluido uno que estuvo entre los que murieron en el incidente.

En un documento presentado ante un tribunal juvenil en Seattle, donde un joven de 15 años arrestado en relación al caso no compareció el lunes para su audiencia inicial, la policía señaló que se cree que hubo al menos tres personas que realizaron disparos: el joven de 15 años; un conocido que murió en el lugar; y "al menos otro sospechoso desconocido".

"Con base en la evidencia en el lugar, los investigadores creen" que el joven de 15 años "y uno de los fallecidos participaron en un tiroteo con al menos otro sospechoso desconocido", de acuerdo con el documento.

El adolescente permanece retenido en un centro de detención juvenil mientras se lleva a cabo una investigación por delitos relacionados con armas de fuego y agresión en primer grado antes de la comparecencia, informó la alcaldesa Katie Wilson en conferencia de prensa. De momento se desconoce el motivo por el que el adolescente no compareció ante el tribunal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí