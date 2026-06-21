Irán y Bélgica empatan 0-0 en SoFi Stadium con Beiranvand destacado

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INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Alireza Beiranvand brilló debajo de los tres palos para resguardar el empate de Irán 0-0 con Bélgica el domingo, aunque el conjunto iraní no pudo conseguir su primer triunfo en el Mundial a pesar de que los Diablos Rojos se quedaron con 10 hombres en la segunda mitad.

Expulsión de Nathan Ngoy y su impacto en el partido

El defensor belga Nathan Ngoy recibió una roja directa al minuto 66 cuando se equivocó en la salida y de inmediato le cometió una falta a Mehdi Taremi para evitar que el astro iraní quedara mano a mano frente al portero.

Irán no pudo aprovechar la ventaja en el campo y en realidad fue Bélgica la que generó mejores ocasiones de gol en el tramo final. Pese a todo, ambos equipos se marcharon con su segundo empate consecutivo en la fase de grupos.

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Ninguno de los dos equipos se sentirá bien con el resultado en el SoFi Stadium.

Restricciones y dificultades del equipo iraní en el Mundial

En medio de un turbulento viaje al Mundial afectado por restricciones de viaje y rechazos de visa por parte de Estados Unidos, Irán lamentará haber desaprovechado una oportunidad de oro de vencer a una potencia ubicada en el 10.º puesto del ranking de la FIFA.

Irán regresó al área de Los Ángeles para su segundo partido consecutivo ante un público repleto de aficionados de la diáspora que apoyaban a la selección iraní al tiempo que denunciaban al gobierno de la República Islámica con abucheos durante el himno y el despliegue de cientos de banderas del León y el Sol.

El ciclo mundialista de Irán ha sido un caos desde que Estados Unidos inició una guerra contra la República Islámica el 28 de febrero. Los iraníes trasladaron su sede de entrenamiento de Arizona a México, y el equipo opera bajo restricciones de viaje que les exigen salir de Los Ángeles apenas horas después de culminar el encuentro, provocando la indignación del técnico Amir Ghalenoei.

En tanto, el talentoso conjunto belga sigue sin anotar en sus dos partidos del Mundial, y únicamente se ha hecho presente en el marcador gracias a un autogol en su empate con Egipto.

Bélgica está invicta en sus últimos 15 compromisos, pero no ha anotado en 53 disparos consecutivos durante la Mundial, una racha que se remonta a su único gol en sus tres deslucidos partidos en Qatar hace cuatro años.

Bélgica dominó la posesión en los primeros 60 minutos, pero Irán fabricó un puñado de buenas oportunidades que fueron frustradas por el arquero Thibaut Courtois, quien igualó la excelencia de Beiranvand. El cuadro iraní tuvo las mejores ocasiones al comienzo, incluida una hermosa jugada a balón parado que terminó en gol de Taremi que fue anulado por fuera de juego tras la revisión de video.

Beiranvand detuvo dos ocasiones de Maxim De Cuyper en la segunda mitad, incluida una oportunidad de oro a los 86 minutos.

Con tantos obstáculos en la preparación, Ghalenoei recurrió a la experiencia contra Bélgica, colocando en el campo al once inicial de mayor edad en un partido del Mundial desde 1966, según Opta.

Romelu Lukaku fue una sorpresiva inclusión en el once titular de Bélgica, jugó los primeros 73 minutos y tuvo un disparo a puerta. El máximo goleador en la historia de los Diablos Rojos se perdió casi toda la temporada con el Napoli debido una lesión en el tendón de la corva, y jugó como suplente contra Egipto el lunes pasado.

El destacado extremo belga Jérémy Doku no vio acción debido a una enfermedad.