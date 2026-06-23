Miles rinden homenaje a Ramiro Valdés en La Habana

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LA HABANA (AP) — Miles de cubanos pasaron el martes por delante de la urna que guarda los restos mortales del histórico comandante revolucionario Ramiro Valdés Menéndez, fallecido el domingo, para rendirle un tributo.

Raúl Castro y homenaje oficial en Cuba

Entre los asistentes estuvo su compañero de armas y expresidente Raúl Castro.

Las cenizas de Valdés —quien llegó a ser jefe de la seguridad del Estado y del Ministerio del Interior— serán depositadas en el mausoleo que guarda las de Ernesto "Che" Guevara en Santa Clara.

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La urna se ubicó en la sala de entrada del Ministerio de las Fuerzas Armadas, frente a la Plaza de la Revolución, junto a una foto del dirigente y coronas de flores. Una fila de varias cuadras de a dos o tres personas fue pasando pausadamente por delante. El gobierno decretó el duelo oficial.

"Me corresponde (rendir homenaje) como miembro de las Fuerzas Armadas... como cubana. Muchas son las gracias que tengo que darle por lo que hizo por esta revolución", dijo a The Associated Press la teniente coronel Yorsana Victores, de 47 años.

Trayectoria y legado de Ramiro Valdés

Valdés llegó a ser el tercer hombre más importante de Cuba en la década pasada tanto por sus cargos en el gobierno como por su puesto en la dirección del Partido Comunista. Tenía 94 años al momento de su deceso.

Homenajes en su honor se desarrollaron también en muchas de las cabeceras provinciales de la isla, mostraron medios de prensa locales.

"La revolución de Ramiro (Valdés) es la que le dio la dignidad al pueblo cubano y no nos queda de otra que acompañarlo hasta el último momento como él lo hizo con el pueblo de Cuba", dijo Lenger Hernández, un trabajador estatal de 48 años que hizo la larga cola para rendirle tributo.

Nacido el 28 de abril de 1932 en la occidental ciudad de Artemisa —cerca de La Habana--, Valdés tenía 21 años cuando fue reclutado por los hermanos Fidel y Raúl Castro para el asalto al Cuartel Moncada, que aunque resultó fallido se convirtió en el inicio del proceso revolucionario y la caída del dictador Fulgencio Batista.

Pocas veces aparecía en público y nunca hablaba con la prensa.

Valdés fue una figura clave en los primeros años del gobierno de Fidel Castro, pero en 1986 se alejó del poder.

En 2003 fue reincorporado al Consejo de Estado de Cuba, el órgano ejecutivo gobernante de la isla, y en 2006 Raúl Castro lo seleccionó para que dirigiera el Ministerio de Informática y las Comunicaciones. En 2009 fue designado vicepresidente del Consejo de Ministros Comunicaciones. Mantuvo el cargo de ministro hasta 2011 y de vicepresidente del consejo hasta 2019.