Ghana frena a Inglaterra en disputa del Grupo L
Ambos equipos suman cuatro puntos y el equipo inglés lidera la tabla por diferencia de goles
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A pesar de la superioridad demostrada en el terreno de juego, la Selección de Inglaterra igualó sin anotaciones ante Ghana en el estadio Boston.
Los ingleses se acercaron con peligro a la meta defendida por Benjamin Asare, sin embargo, siempre se encontraron con un obstáculo para poder incrustar el esférico en las redes.
Tanto ghaneses como ingleses se encuentran igualados con 4 puntos dentro del Grupo L, por lo que ante Croacia y Panamá, respetivamente, tendrán que conseguir las tres unidades para terminar la fase de grupos como líderes.
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