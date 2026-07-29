Poderoso sismo sacude Japón

TOKIO.- Un sismo de magnitud 7,1 sacudió el martes Kyushu, la principal isla meridional de Japón, dejando varias personas muertas y decenas de heridos o desaparecidos tras el derrumbe de una parte de un centro comercial y de una enorme chimenea en una fábrica de papel, dijeron las autoridades. Se emitió un aviso de tsunami que fue levantado rápidamente.

Se confirmó la muerte de al menos trece personas, entre ellas, dos que fueron encontradas sin signos vitales en el centro comercial a última hora del martes, y unas 30 más resultaron heridas en toda la prefectura de Kagoshima, dijo el miércoles la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres.

El segundo piso del centro comercial Aeon Mall en Kashima Town colapsó, atrapando a un número desconocido de personas, según el departamento de bomberos en la capital de la prefectura de Kumamoto. La televisión nacional japonesa NHK dijo que el derrumbe se produjo después de una explosión, que se cree fue provocada por una fuga de gas en el edificio.

Cuatro personas fueron rescatadas con lesiones y trasladadas a un hospital, mientras que otras 10 estaban desaparecidas, dijo el equipo de respuesta de emergencia de la prefectura de Kumamoto. Añadió que aún se investiga el alcance de los daños mientras continuaban las labores de búsqueda y rescate.

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Un comerciante de 35 años dijo al periódico japonés Asahi que huyó del edificio después de la alerta del sismo y escuchó una explosión que sonó como una detonación de bomba aproximadamente una hora después. Cuando se dio la vuelta, vio una enorme columna de humo blanco saliendo del centro comercial.

Una empleada del lugar dijo a la televisión japonesa TBS que ella y sus colegas olieron gas cuando regresaron a sus tiendas después de ayudar a los clientes a evacuar el edificio, y luego escucharon la explosión.

Un hombre entrevistado por el periódico Yomiuri dijo que un amigo suyo que trabaja en el centro comercial estaba desaparecido, y que oraba para que quienes no han sido localizados sean rescatados a salva.

En la fábrica de Yatsushiro de Nippon Paper Industries Co., donde una chimenea se derrumbó y el edificio resultó dañado, 11 personas quedaron atrapadas bajo los escombros, informó el equipo de emergencia de Kumamoto. Dos de ellas fueron encontradas posteriormente sin signos vitales.