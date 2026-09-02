Hostilidades escalan en OM

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WASHINGTON.- Estados Unidos bombardeó objetivos en Irán el martes y Teherán respondió con misiles contra instalaciones estadounidenses en Jordania, al reanudarse las hostilidades en una guerra intermitente que se ha extendido más de seis meses. Un ataque estadounidense alcanzó una casa donde se celebraba una boda, matando a cinco personas e hiriendo a decenas más, indicaron las autoridades locales.

Se trata de la segunda ola de ataques estadounidenses en un lapso de tres días, los cuales pusieron fin a un mes sin acciones militares y amenazaron con reanudar plenamente un conflicto que ha disparado los precios del petróleo a nivel mundial y planteado problemas políticos para los republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo. La reanudación de los combates se produjo después de que el presidente Donald Trump parecía optar por tratar de doblegar a Irán mediante sanciones económicas adicionales.

"Si la nación fallida de Irán toma represalias por este muy justificado ataque, serán golpeados nuevamente con mucha mayor fuerza e intensidad, pero no será el mayor ataque de todos, ese está esperando", advirtió Trump en redes sociales.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que los ataques más recientes fueron en respuesta después de que Teherán intentó atacar buques comerciales y fuerzas estadounidenses en el Oriente Medio. Trump ofreció una explicación adicional, diciendo a Fox News que las fuerzas estadounidenses atacaron los radares de Irán.

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"Intentaron reconstruir su radar porque no pueden ver nada", dijo. "Esperamos hasta que esté casi construido y luego lo atacamos".