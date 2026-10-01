Huracán Rachel categoría 3 avanza frente a costas mexicanas

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El huracán Rachel evolucionó el jueves a una tormenta de categoría 3 frente a la costa de México en el Pacífico, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), mientras que el norte de México y partes del suroeste de Estados Unidos registraron inundaciones y daños por los remanentes del huracán Polo.

Huracán Rachel categoría 3 avanza frente a México

Rachel, ubicada a unos 390 kilómetros (245 millas) del extremo sur de la península de Baja California, continúa avanzando lentamente hacia el oeste, y se pronostica que se fortalecerá en el transcurso del próximo día antes de empezar a debilitarse el fin de semana.

Se prevé que Rachel genere un fuerte oleaje en las costas de México, advirtió el NHC. Los vientos máximos sostenidos eran de 195 km/h (120 mph) la tarde del jueves.

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Autoridades mexicanas alertan por lluvias intensas

Las autoridades mexicanas dijeron el jueves que se mantienen en alerta debido a los pronósticos de lluvias muy intensas en los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco, y la posibilidad de deslaves, aumento de los niveles de los ríos, desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas bajas.

El Pacífico ha registrado una temporada de huracanes inusualmente activa, lo que los expertos han atribuido al fenómeno climático de El Niño, que ha alimentado sequías en México y Centroamérica e inundaciones en otras partes de la región. En el Pacífico, ha dado lugar a aguas más cálidas y patrones de viento que sirven de combustible para los huracanes.

Remanentes de Polo causan inundaciones en el centro de EEUU

Partes de Texas, Nebraska, Iowa y Missouri seguían bajo alerta por inundaciones la tarde del jueves, mientras los remanentes de Polo continuaban azotando la región.

El miércoles fue el día más lluvioso registrado en Lincoln, Nebraska, que recibió 15,4 centímetros (6,1 pulgadas) de lluvia, de acuerdo con la Oficina del Clima de la Universidad de Nebraska-Lincoln.

Más de 20,000 residentes en Texas estaban sin electricidad la tarde del jueves, de acuerdo con PowerOutage.us. Videos publicados en redes sociales mostraban inundaciones en Texas creando olas a lo largo de la Interestatal 35 en Denton. La ciudad de San Antonio instó a los residentes a evitar viajes innecesarios durante periodos de lluvia intensa.