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Hutíes atacan Palacio Presidencial yemení

Por EFE

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Hutíes atacan Palacio Presidencial yemení
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      Saná, Yemen.- Dos escoltas del primer ministro del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, Shaya al Zindani, murieron este jueves en un ataque con misiles lanzado por los rebeldes hutíes contra el Palacio Presidencial de Aden, la sede del Ejecutivo después de que los insurgentes tomaran la capital, Saná, en 2014.

      El Ministerio de Información yemení dijo en un comunicado de prensa que Al Zindani y los miembros del Gobierno "se encuentran a salvo" tras el ataque contra el palacio de la ciudad costera meridional de Aden, que fue perpetrado "con varios misiles" lanzados por los hutíes, mientras que lamentó la muerte "de dos guardaespaldas" del primer ministro.

      Fuentes gubernamentales consultadas por EFE confirmaron bajo condición de anonimato que el jefe del Ejecutivo yemení y varios de sus ministros se encontraban en el palacio en el momento del impacto, mientras que un informante militar afirmó que el ataque consistió en el lanzamiento de al menos cuatro misiles balísticos.

      Asimismo, las fuentes indicaron que el jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, y otros miembros del máximo órgano de gobierno del país árabe se encontraban en la capital de Arabia Saudí, Riad, y en otros puntos del territorio yemení.

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      Hasta el momento se desconoce el alcance de los daños en el Palacio Presidencial.

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