Noruega se despide del popular rey Harald V

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OSLO, Noruega (AP) — Noruega dio su último adiós a Harald V el miércoles, cuando multitudes llenaban las calles y miembros de la realeza y dignatarios extranjeros acudieron a Oslo para el funeral del rey de largo reinado, quien fue recordado como un monarca popular con un toque cercano y sencillo.

Funeral y asistencia internacional

Una salva de 21 cañonazos resonó sobre la capital noruega al inicio del cortejo fúnebre desde el palacio real hasta la catedral de Oslo. El hijo de Harald, el nuevo rey Haakon VIII, y otros miembros destacados de la realeza caminaron detrás del féretro, cubierto con el estandarte real noruego rojo. La viuda de Harald, la reina Sonia, y la esposa de Haakon, la reina Mette-Marit, siguieron en un automóvil.

Funcionarios noruegos y dignatarios extranjeros se sumaron a la solemne procesión. Entre ellos estaban los monarcas de Suecia, Dinamarca, España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Mónaco y Jordania.

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También estaban presentes el heredero al trono británico, el príncipe Guillermo, y el príncipe heredero Akishino de Japón, así como líderes políticos de más de 20 países, incluido el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Legado y ceremonia oficial

Harald V fue un rey que se reunía con la población en general. Al comenzar la ceremonia, Noruega se detuvo para guardar un minuto de silencio.

Harald, quien murió el 28 de agosto a los 89 años, era el monarca de mayor edad de Europa y había reinado durante 35 años. Había modernizado la casa real, pero se negó a seguir los pasos de otros monarcas ancianos que han abdicado en tiempos recientes. Su hijo se convirtió en rey de inmediato y la semana pasada prestó juramento de lealtad a la Constitución de Noruega en el Parlamento.

El presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, dijo en el funeral que "el rey Harald estaba cerca del pueblo" y recordó que "no tenía miedo de reunirse con la gente con sus botas de goma".

Recordó que Harald dijo en su discurso de Año Nuevo de 2008 que "desearía que dejáramos de usar el término ´los más débiles de la sociedad´. En realidad, algunas de estas personas están entre las más fuertes de todos nosotros".

"Vivió a la altura de su lema: Lo dio todo por Noruega", dijo Gharahkhani.

Grandes multitudes acudieron a Oslo para el funeral, y miles de personas se situaron detrás de las vallas en calles adornadas con banderas nacionales a lo largo de la ruta del cortejo fúnebre. El centro de la ciudad se cerró al tránsito de vehículos y patinetes eléctricos, y la policía indicó a la gente que no llevara bicicletas, paraguas ni objetos punzantes.

Personas de todo el país de unos 5,6 millones seguían la ceremonia. Decenas de iglesias, bibliotecas, centros culturales y ayuntamientos ponían a disposición del público pantallas gigantes para ver el funeral, informó la radiodifusora pública NRK. El gobierno afirmó que no era un día festivo oficial, pero las escuelas y los lugares de trabajo podrían optar individualmente por permitir que estudiantes y empleados siguieran los actos.

Antes del funeral, los noruegos esperaron pacientemente para pasar junto al féretro de Harald en la capilla del palacio real. La espera en la fila llegó a ser de siete horas en un momento del fin de semana. Más de 46 mil personas visitaron la capilla durante la semana en que el cuerpo estuvo en capilla ardiente.

"El amor entre el pueblo y el rey Harald no ha terminado —todo lo contrario", sostuvo el obispo Olav Fykse Tveit, quien dirigió el servicio fúnebre, al señalar los homenajes dejados fuera del palacio tras su muerte. "El mar de flores, junto con las palabras y dibujos que las acompañan, habla fuerte y claro de un corazón tan lleno que se desborda".

Después del funeral, el féretro de Harald fue llevado en una procesión más pequeña a la fortaleza de Akershus, donde están enterrados sus predecesores en la cripta de la capilla del palacio. Haakon siguió con los otros dos monarcas escandinavos, el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y el rey Federico X de Dinamarca.

Entre quienes asistieron al funeral estaba el hijo mayor de Mette-Marit y hijastro de Haakon, Marius Borg Høiby, quien no tiene título ni funciones reales. Høiby está apelando una condena por violación tras un juicio a principios de este año que proyectó una sombra sobre la familia real.

La monarquía noruega remonta sus orígenes al rey Harald Cabellera Hermosa en el siglo IX. Cuando Noruega recuperó su independencia de Suecia en 1905, tres cuartas partes de los votantes en un plebiscito nacional aprobaron restaurar la monarquía.

La casa real noruega tiene parientes en otras familias reales europeas. Harald y Haakon están emparentados tanto con el rey Carlos III de Inglaterra como con el rey Felipe VI de España: todos son descendientes de la reina Victoria de Inglaterra, quien reinó desde 1837 hasta su muerte en 1901.

Hoy, el papel del trono es en gran medida simbólico y el poder recae en el gobierno y el Parlamento elegidos, pero la familia real noruega conserva un papel en la promoción de la próspera nación escandinava en todo el mundo.